L’application Apple TV s’allume sur Android TV

Si Apple est bien connue pour son fameux « jardin fermé », à l'occasion le constructeur informatique s'intéresse aux plateformes concurrentes comme c'est le cas de son application Apple TV. Celle-ci est maintenant disponible sur Android TV !

© Apple TV

Apple cherche habituellement à attirer des clients vers ses différentes plateformes et services, et à tout faire pour les conserver. Mais dans le cas de l’application Apple TV, le constructeur est prêt à faire des concessions. Le logiciel est ainsi disponible sur un grand nombre d’appareils concurrents : téléviseurs connectés (Samsung, LG, Sony…), box et clés de streaming (Amazon Fire, Roku), et même les consoles de jeux, mais pas (encore ?) la Switch.

Maintenant sur Apple TV

En décembre dernier, Apple TV apparaissait sur le nouveau Chromecast de Google. C’était la première incursion de l’application dans l’univers Android TV, et à l’époque le moteur de recherche annonçait que ce n’était qu’un premier pas. Google avait raison : l’app est désormais disponible sur le Play Store, et on peut l’installer sur n’importe quel appareil fonctionnant sous Android TV.

Seule exception : les box Android TV modifiées par les opérateurs, qui pour le moment n’y ont pas droit. Mais autrement, l’application est largement disponible sur la plateforme, une des plus importantes dans le secteur des smart TV et des appareils de streaming. Apple TV va donc toucher encore plus de consommateurs, qui pourront louer et acheter des films et des séries, et surtout s’abonner à Apple TV+.

Le propre service de streaming d’Apple, proposé à 4,99 € par mois (avec 7 jours d’essai gratuit), est beaucoup moins riche que Netflix ou Prime Video, mais son contenu exclusif enregistre régulièrement de bonnes critiques. Par ailleurs, en fonction de son matériel et de sa configuration, l’application permet de profiter de la 4K, du Dolby Vision et du Dolby Atmos (c’est le cas sur la Shield TV de Nvidia). Par ailleurs, Google Assistant permet de recherche du contenu dans l’application.