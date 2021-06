Bon plan : voici les VPN qui cassent les prix ce lundi

Besoin d'un VPN performant ? Grâce à ces offres, équipez-vous avec les meilleurs logiciels du marché à petit prix (dès 1,99€ par mois).

Les risques liés à l’utilisation d’Internet sont omniprésents, mais tout le monde ne s’en rend pas toujours compte. Pourtant, des solutions très simples existent pour les éliminer. Il s’agit de logiciels appelés VPN (pour Virtual Private Network).

Ces outils s’installent sur vos appareils et masquent votre adresse IP tout en chiffrant vos données de navigation afin de protéger toutes vos informations personnelles et/ou sensibles. Vous pouvez ainsi vous servir d’Internet et de vos applications connectées sans courir aucun danger. Les VPN vous donnent aussi accès à des options plus avancées, comme le contournement des restrictions en ligne, par exemple.

Si vous désirez vous équiper de l’un de ces logiciels, voici trois offres promotionnelles chez trois grands noms du milieu. La meilleure d’entre elles se trouve chez CyberGhost, qui baisse son prix de 85% et offre 3 mois de protection supplémentaire.

Un abonnement à moins de 2€ par mois chez CyberGhost

Pour commencer notre top des bons plans VPN du moment, c’est chez CyberGhost VPN que nous nous arrêtons. Ce dernier vous propose actuellement une offre de folie. L’abonnement d’une durée d’un an de CyberGhost est effectivement en promotion à -85%, ce qui est vraiment exceptionnel.

Le fournisseur va plus loin en ajoutant 3 mois de couverture supplémentaire de façon totalement gratuite. Ainsi, vous serez facturé seulement 29€ pour 15 mois et le coût de revient mensuel de votre VPN ne sera plus que de 1,99€ seulement, contre 12,99€ en temps normal. Sur toute la durée de l’abonnement, ce sont plus de 160€ que vous allez pouvoir économiser.

Mais même à ce prix-là, CyberGhost ne lésine pas sur les moyens. Ce VPN vous fait profiter de paramètres de sécurité optimaux, avec un chiffrement de vos données de navigation avancé et un camouflage complet de votre adresse IP. Vous aurez également accès à sa vaste infrastructure de plus de 7 000 serveurs dans 90 pays.

Ce logiciel vous permettra ainsi de naviguer de façon anonyme, ou encore de procéder à des téléchargements de torrents optimisés grâce à des serveurs dédiés. Avec ses serveurs pour le streaming, CyberGhost VPN vous permet de débloquer les contenus étrangers, comme les chaînes de télévision et les plateformes de SVoD – dont les catalogues Netflix.

Vous pourrez installer son application sur tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone, télévisions connectées) et profiter de 7 connexions simultanées. À noter qu’il fait partie des meilleurs VPN pour Mac.

En souscrivant à son offre, vous ne prendrez aucun risque car une garantie de remboursement de 45 jours est valable sans condition. Alors, qu’attendez-vous pour essayer CyberGhost dès à présent ?

NordVPN et sa promotion à -68%

Si vous cherchez une autre solution, vous pouvez aussi vous intéresser sérieusement à NordVPN. Ce VPN est d’excellente qualité : il chiffre vos données de navigation selon la norme AES-256 et cache votre adresse IP sans manifester aucune fuite. Vous n’avez donc aucun souci à vous faire pour votre sécurité en ligne.

NordVPN ne s’arrête pas là et propose d’autres fonctionnalités très intéressantes. Avec son application, vous allez pouvoir naviguer de façon anonyme, mais aussi contourner tous les géo-blocages et la censure web via ses 5 400 serveurs localisés dans 59 pays.

Vous pourrez par exemple débloquer les catalogues Netflix étrangers, regarder la télévision étrangère chez vous ou la télévision française à l’étranger. Si nous le conseillons, c’est parce qu’il s’agit d’un excellent VPN pour le streaming. Il propose également des serveurs dédiés pour les activités de P2P.

De plus, l’application de NordVPN est très simple à utiliser, et elle est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS et Linux). Précisons qu’un compte permet de couvrir jusqu’à six appareils en simultané. Ce qui rend tout cela d’autant plus intéressant, c’est qu’aujourd’hui, NordVPN est accessible à prix bas.

En effet, le VPN vous propose une réduction immédiate de 68% sur son abonnement d’une durée de deux ans. La souscription au service s’effectuant en une fois, vous serez facturé 71,20€ au lieu de 229€, soit 2,97€ par mois contre 9,56€ par mois habituellement.

Vous allez donc pouvoir réaliser de belles économies en profitant d’un service de qualité. N’attendez pas plus pour vous lancer.

Une remise de 81% chez Surfshark VPN

La dernière offre de notre top est chez Surfshark VPN. Vous le connaissez peut-être déjà, car à l’instar des deux autres VPN de ce top, il fait partie des meilleurs disponibles actuellement sur le net. Surfshark dispose effectivement de paramètres de sécurité très satisfaisants, vous permettant de surfer en toute liberté sans crainte. Son outil a même fait l’objet d’un audit de sécurité indépendant.

Le fournisseur met à disposition plus de 3 200 serveurs dans 65 pays. Vous pourrez ainsi vous servir de ce VPN pour débloquer les contenus géo-limités du monde entier tout en naviguant de manière totalement anonyme.

Même si vous êtes novice dans le domaine et que vous ne savez pas comment utiliser un VPN, ne vous faites aucun souci car l’application proposée par Surfshark est très accessible. En plus, vous aurez accès à un support client joignable 24h/24 et 7j/7 si besoin. La bonne nouvelle, c’est qu’actuellement, Surfshark propose une offre promotionnelle très avantageuse.

Le prix de son abonnement 24 mois baisse de 81%. Surfshark ne vous coûtera que 50€ alors que le tarif est normalement fixé à 255€. Si l’on prend en compte la durée totale de l’abonnement, cela revient à 2,04€ par mois, soit une économie globale de plus de 200€ que vous permet de réaliser Surfshark. Cerise sur le gâteau, il autorise des connexions simultanées en illimité. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

