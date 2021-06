Apple dévoile iOS 15 et iPadOS 15, les prochaines MAJ majeures pour votre iPhone et iPad

Apple vient de présenter les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation pour l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et son écosystème d’objets connectés. Voici toutes les nouveautés !

Apple

À l’occasion de sa conférence d’ouverture de la WWDC, Apple vient de lever le voile sur iOS 15 et iPadOS 15, les nouvelles versions des systèmes d’exploitation de l’iPhone et de l’iPad qui débarqueront cet automne. Au menu, de l’intelligence artificielle pour mieux organiser vos fichiers, des nouveautés du côté d’iMessage et FaceTime, et de nombreux petits ajouts très pratiques.

iOS 15

iOS 15 n’offre pas de bouleversement majeur par rapport à iOS 14, mais on retrouve tout de même quelques ajouts sympathiques qui devraient faciliter les utilisateurs d’iPhone, et surtout leur permettre de « rester connectés ».

FaceTime se dote ainsi de quelques nouveautés, dont l’arrivée de l’audio spatial pour rendre les conversations plus vivantes, d’une fonction permettant d’isoler efficacement la voix, ou encore la possibilité d’appliquer un flou d’arrière-plan. Tout comme la plupart des applications de visioconférence, vous pourrez désormais partager un lien de réunion à votre entourage… et même à des utilisateurs de smartphones Android ! Bien sûr, ceux-ci ne pourront y accéder que s’ils reçoivent un lien de réunion FaceTime, l’application reste exclusive aux appareils d’Apple.

Apple a également présenté SharePlay, une fonction permettant de partage de la musique, une vidéo ou même sa série en cours de lecture avec son correspondant sur FaceTime ou Message. La firme précise que Disney+, HBO Max et TikTok seront compatibles avec cette fonction, que les développeurs pourront s’approprier à son lancement afin de l’adapteur à leurs applications.

La Pomme profite également d’iOS 15 pour dépoussiérer son système de notification avec Notification Summary, une sorte de bulle de notification qui regroupera vos notifications les plus importantes sur l’écran de verrouillage. L’IA s’occupera de les trier en fonction de votre utilisation de vos applications. Apple a également présenté Focus, un mode Ne Pas Déranger plus poussé qui utilisera, lui aussi, l’intelligence artificielle pour trier vos notifications. On retrouve plusieurs modes, dont un pour le travail, la vie personnelle, etc. Même les AirPods s’adapteront à vos réglages de Focus pour vous lire vos notifications.

Une autre fonction intéressante présentée par Apple porte le nom de Live Text. Grâce à elle, votre iPhone pourra reconnaitre du texte dans les images, et vous pourrez le copier coller dans une note ou simplement retrouver un lieu dans Maps. Enfin, la firme apporte des améliorations à Wallet qui permettra désormais de conserver vos clés de voiture sur les voitures compatibles et même… votre carte d’identité.

iPadOS 15

La nouvelle version du système d’exploitation de l’iPad comporte toute les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, mais comprend quelques ajouts spécifiques à son format de tablette.

Ainsi, les widgets font finalement leur entrée cette année avec iPadOS 15 sur l’écran d’accueil. Comme sur iPhone, vous pourrez les placer à peu près où vous voulez, et on retrouvera même une bibliothèque d’application. Apple enrichit également son multitâche avec quelques nouveautés bienvenues.

L’iPad accueille Quick Note, qui permettra de créer une note très rapidement en glissant son doigt depuis un coin de la tablette. Celle-ci accueille également l’application de traduction d’Apple.

watchOS 8 & Home

Apple en a profité pour lever le voile sur watchOS 8, la nouvelle version du système d’exploitation de l’Apple Watch. Au menu, on retrouve la possibilité de créer des cadrans originaux à partir de photos, de nouveaux cadrans qui mettront les visages de vos proches à l’honneur, et une nouvelle application pour vous aider à respirer, qui s’immiscera même dans l’app Sommeil.

Du côté de Home, Apple améliore son écosystème en vous permettant d’utiliser votre HomePod comme enceinte pour votre Apple TV 4K (enfin !). Pour les familles qui hésitent toujours pendant des heures avant de choisir un contenu qui plaira à tous, Apple TV introduit For All for You, qui triera les contenus afin qu’ils conviennent à tous. Toutes ces nouveautés débarqueront cet automne.