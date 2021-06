L’Attaque des Titans célèbre la sortie de son dernier tome avec une publicité XXL

C’est au Japon, en pleine gare de Shinjuku, que L’Attaque des Titans a célébré la sortie de son tout dernier volume. Pour l’occasion, une immense bannière lumineuse avait été installée à destination des fans.

© Pika

C’est au cœur de la gare de Shinjuku, l’une des stations de métro les plus fréquentées de Tokyo que L’Attaque des Titans a surpris ses fans cette semaine. Après avoir édité une édition titanesque de ses deux premiers chapitres il y a quelques jours, la série s’apprête à publier demain, mercredi 9 juin au Japon, son tout dernier volume. Un point final qui survient après 139 chapitres haletants et 12 ans d’attente depuis sa première parution au Japon dans le Bessatsu Shōnen Magazine.

Pour célébrer la fin du manga, l’éditeur nippon de la série avait donc fait les choses en grand, en installant un écran LED de plus de 45 mètres de long, soit l’un des plus grands jamais créé par le pays. On y retrouve notamment plusieurs personnages cultes de la saga, ainsi que des messages provenant de l’équipe éditoriale du manga.

Rendez-vous le 13 octobre en France

Si les Japonais pourront découvrir le dernier volume de la saga dès demain, en France il faudra s’armer d’un peu de patience. Pika, l’éditeur en charge de L’Attaque des Titans dans nos vertes contrées, a en effet confirmé l’arrivée du tome 34 pour le 13 octobre prochain. Cette ultime publication comprendra 256 pages, dont plusieurs planches inédites par rapport à la publication originale du dernier chapitre dans le Bessatsu Shōnen Magazine.