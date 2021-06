Une panne géante paralyse de nombreux sites, dont Amazon, Twitch et Reddit

Si vous n’arrivez pas à accéder à Amazon ou Twitch actuellement, c’est normal. Une panne mondiale est actuellement en cours.

© Pete Linforth / Pixabay

Une panne d’ampleur empêche actuellement de nombreux internautes d’accéder à certains sites web, parmi lesquels on compte quelques gros poissons comme Amazon, Twitch ou encore le forum mondial Reddit. La panne, toujours en cours, s’est déclaré ce mardi 8 juin aux alentours de midi.

PayPal et Twitter seraient également impactés, ainsi que de nombreux sites de médias américains, comme le New York Times, le Financial Times, ou, dans nos contrées, Le Monde. Cette panne se matérialise par un « erreur 503 » à l’ouverture des sites touchés, vous saurez donc de quoi il en retourne si vous tombez sur ce message.

Pour l’heure, on ignore encore d’où cette panne provient, mais seulement qu’elle est très importante et toucherait le monde entier. L’ « erreur 503 » qui s’affiche à l’ouverture des sites impactés signifie généralement un problème du côté des serveurs qui héberge ces sites. On peut logiquement s’attendre à un retour à la normale dans les prochaines heures.