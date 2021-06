Voici pourquoi le HONOR MagicBook est LE laptop de 2021

Les nouveaux HONOR MagicBook sont à la fois puissants, compacts et en promotion pour leur lancement. C'est le moment de vous offrir un nouveau PC Portable.

© Honor

On l’oublie trop souvent, mais HONOR ne fait pas que des smartphones. Même si la marque est surtout connue pour ses téléphones, elle propose aussi des PC portables. HONOR propose toute une gamme de laptops, et a lancé récemment une nouvelle version de ses MagicBook.

Pour le lancement et jusqu’au 27 juin, HONOR propose deux réductions de 100 et 200 euros sur ses nouveaux laptops qui se distinguent par un ratio compacité / puissance des plus attractifs, qui en font l’un des PC portables les plus polyvalents du moment.

Profiter de l’offre chez FNAC

Profiter de l’offre chez Boulanger

MagicBook 14, LE PC portable parfait du moment

Pour ces nouveaux MagicBook, HONOR propose deux diagonales pour répondre au mieux à vos besoins. Si vous cherchez un laptop aussi compact que possible sans transiger sur la puissance, c’est vers le modèle 14 pouces qu’il faudra se tourner. Le PC garde tout de même un format comparable à celui d’un 13 pouces grâce à son écran FullView pour un ratio affichage / écran de 84%.

La dalle propose une définition Full HD au format 16 : 9, qui conviendra aussi bien au travail qu’aux études, ou à la consommation de contenu sur YouTube ou Netflix. Si vous utilisez beaucoup votre PC la nuit, sachez que la dalle est également certifiée par TÜV Rheinland sur la réduction de la lumière bleue. Grâce à elle, vous pouvez utiliser votre PC au lit en ayant l’assurance que cela n’aura que peu ou pas d’impact sur votre sommeil.

Au-delà de l’écran, le HONOR MagicBook se montrera aussi un parfait compagnon dans vos déplacements à l’école, la fac ou au bureau. Avec un poids inférieur à 1,4 kg et une épaisseur de moins de 16 mm, il se montrera particulièrement agile et discret dans un sac à dos ou une sacoche. Vous le sentirez à peine et vous pourrez donc l’emmener un peu partout sans que cela ne vous pèse sur les bras ou le dos.

Une légèreté qui se fait avec style et sobriété puisque le MagicBook se pare d’une robe en aluminium à la fois légère, belle et résistante.

Parlons de l’intérieur justement : ce modèle 14 pouces embarque le dernier processeur Intel Core de 11e génération, le Core i7 – 1165G7 (contre un i5 sur le 15 pouces). C’est une puce à 4 cœurs physiques et à 8 cœurs logiques (Threads) cadencée à 2,8 GHz et pouvant monter jusqu’à 4,7 GHz. Les calculs graphiques sont assurés par un Intel Iris Xe. Grâce à ce dernier, vous pourrez faire tourner des jeux dans des conditions décentes.

Ce petit monde est épaulé par 16 Go de RAM, largement suffisants pour la plupart des usages, et vous aurez aussi 512 Go de stockage, sur un SDD NVMe qui permettra donc un démarrage particulièrement rapide et un accès aux données qui l’est tout autant.

Point intéressant pour améliorer encore les performances de ce PC, HONOR a prévu un mode sobrement baptisé “Performance”. Accessible via la combinaison clavier Fn+p, il permet de tirer un maximum de puissance de la bête pour les tâches lourdes. Conscient que ce mode allait avoir un impact sur le dégagement de chaleur, HONOR a prévu un ventilateur de grande taille ainsi qu’un duo de caloducs pour une dissipation de la chaleur plus efficace et plus silencieuse.

La machine est évidemment livrée avec Microsoft Windows 10 préinstallé ainsi qu’avec un essai gratuit d’un mois de Microsoft 365 pour être productif dès le premier allumage.

Une autonomie longue durée

En dépit de cet intérieur luxueux, le MagicBook 14 conserve une très bonne autonomie avec plus de 10 heures d’utilisation annoncée grâce à sa batterie haute densité de 56 Wh. Le HONOR MagicBook est compatible charge rapide, grâce à son chargeur 65 W livré dans la boîte. Il permet de gagner 44% de charge en 30 minutes selon la marque. De quoi être productif toute la journée, et redonner du jus le soir sans devoir patienter de longues heures. C’est plutôt pratique puisqu’avec son connecteur USB C il pourra aussi recharger votre smartphone par exemple.

Reste enfin la connectique et, pour un maximum de polyvalence, celle-ci est particulièrement fournie. Un choix intéressant à l’heure où les laptops concurrents ont justement tendance à supprimer les ports. Vous trouverez ici 3 ports USB, deux USB A classiques et un USB C pour le transfert de données et la charge. Il possède également un port HDMI, pour utiliser un écran externe. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, c’est également complet avec du Bluetooth bien sûr, mais aussi et surtout du Wi-Fi 6. Vous êtes donc paré pour l’avenir avec la norme qui commence à peine à se démocratiser.

Une offre limitée à ne pas manquer

Si le MagicBook vous tente, vous devriez craquer rapidement pour vous l’offrir à moindre coût. Car vous n’avez que jusqu’au 27 juin pour profiter de l’offre de lancement de HONOR sur ses nouveaux ultraportables. Vous avez droit à 200 euros de réduction sur le MagicBook 14 et à 100 euros sur le MagicBook 15. La remise est directement effectuée lors de l’achat. Un bon point qui vous évitera d’avoir à remplir un formulaire d’ODR et à l’envoyer avec les justificatifs d’achat.

Avec ces réductions, vous trouverez difficilement un PC aussi polyvalent et aussi performant à ce prix. C’est très clairement une belle occasion qui risque de ne pas se reproduire de sitôt.

Le modèle MagicBook 14 avec processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est à 999,99 euros au lieu de 1199,99 euros

14 avec processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est à 999,99 euros au lieu de 1199,99 euros Le modèle MagicBook 15 avec processeur Intel Core i5, 16 Go RAM et un SSD de 512 Go est à 899,99 euros au lieu de 999,99 euros

Profiter de l’offre chez FNAC

Profiter de l’offre chez Boulanger