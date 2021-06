Tiny Tina’s Wonderlands, spin-off de Borderlands, est officialisé

Vous retrouverez bientôt l’ado déjantée sur vos consoles dans un univers hybride entre fantasy et shooter à la Borderlands.

© 2K Games

C’est lors du Summer Game Fest la nuit dernière que Gearbox et 2K Games ont dévoilé leur prochain jeu dérivé de la franchise Borderlands. Il s’intitule Tiny Tina’s Wonderlands et met en scène le personnage de Tiny Tina dans un monde fantastique coloré. Dans la bande-annonce qui a été dévoilée, on peut apercevoir un gigantesque dragon, que l’héroïne se met à chevaucher dans les dernières secondes. En réalité, celle-ci aura pour but de déjouer les plans machiavéliques du Seigneur Dragon.

On peut compter sur les créateurs de Borderlands pour nous fournir un jeu avec la même patte graphique emblématique de la franchise. Toutefois, le style et l’ambiance du jeu semblent bien différents. Il s’annonce d’ores et déjà loufoque à l’image de sa protagoniste principale. Il s’agira d’un jeu de tir jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs maximum. Les développeurs ont précisé qu’il s’agissait d’un jeu en standalone, cela signifie donc que vous n’aurez pas à jouer aux trois opus de Borderlands pour profiter de Tiny Tina’s Wonderlands. Au casting on retrouvera toutefois des têtes connues telles que celle du Capitaine Valentine.

Randy Pitchford, CEO de Gearbox Software, a déclaré que pour lui, « transposer les armes actuelles de Borderlands pour combattre des dragons, des squelettes, des gobelins, et plus encore, dans un monde fantasy original imaginé par Tiny Tina, l’ado de treize ans la plus dangereuse de la galaxie, et créer un nouveau jeu vidéo AAA complet est un rêve qui se réalise ».

Le titre sera bien évidemment rempli d’humour, de folie et de combats tous plus déjantés les uns que les autres. Tiny Tina’s Wonderland sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC dans le courant de l’année 2022. Pour d’autres nouvelles de ce titre, ne ratez pas la conférence de Gearbox ce samedi 12 juin dans le cadre de l’E3. Elle aura lieu à 23h heure française.