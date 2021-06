Jurassic World : Universal va diffuser un trailer avant Fast & Furious 9

les studios annoncent que les spectateurs de Fast & Furious 9 dans les salles IMAX seront les premiers à découvrir la bande-annonce du troisième et dernier opus de la saga Jurassic World.

© Universal Pictures

Entre Jurassic World et Fast & Furious, c’est plutôt deux salles, deux ambiances. Et pourtant. Universal Picture, qui produit et diffuse les deux sagas, vient d’annoncer que la première bande-annonce du film de Colin Trevorrow serait diffusée en exclusivité dans les salles IMAX, avant la projection du neuvième opus de la saga qui sent bon les grosses cylindrées et l’asphalte. Conçue comme “un avant-goût de l’expérience à grand spectacle que réserve le film conçu pour les écrans géants afin de procurer une expérience immersive”, cet extrait de 5 minutes nous transportera 65 millions d’années avant les événements du premier Jurassic Park, durant le Crétacé. Ce prologue, mis en musique par Michael Giacchino, qui avait déjà signé la partition des deux précédents opus, entend expliquer comment l’ADN des dinosaures a pu nous être transmise par le désormais mythique moustique de la saga. Dans son communiqué, Universal annonce un spectacle de grande envergure avec des scènes d’action “à couper le souffle” et qui vont présenter 7 nouvelles créatures imaginées par le studio Industrial Light & Magic.

Le réalisateur Colin Trevorrow n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de revenir sur ce qui a motivé le développement de cet extrait. Il explique :

“Depuis que je suis tout petit, j’ai toujours voulu voir les dinosaures dans leur environnement naturel. Cela aura peut-être quelques décennies, mais avec un petit coup de pouce de la part de ILM, Universal et Amblin, le rêve est enfin devenu réalité. La bande-annonce est un tout petit aperçu du film que nous avons réalisé. C’est un hommage musclé à l’univers que Michael Crichton et Steven Spielberg ont créé, et nous sommes impatients de la partager avec le monde entier”.

Cette conclusion de la saga initiée en 2015 avec Jurassic World devrait explorer les conséquences de l’évasion des dinosaures sur le continent. Alors que ces bêtes sanguinaires foulent désormais le sol des États-Unis, les humains doivent apprendre à vivre à leurs côtés. On retrouvera bien évidemment Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les rôles principaux. Plusieurs acteurs de la précédente saga feront aussi leur retour dans la franchise à commencer par Laura Dern et Sam Neill. Ils incarnent respectivement Ellie Stattler et Alan Grant. Jeff Goldblum reviendra quant à lui dans la peau du docteur Ian Malcolm.

Universal nous donne rendez-vous le 8 juillet 2022 dans les salles obscures pour découvrir Jurassic World : Le Monde d’Après. Pour Fast & Furious 9, il faudra se rendre dans les salles de cinéma IMAX dès le 14 juillet.