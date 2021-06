Facebook et Instagram veulent inciter les influenceurs à gagner plus

Les réseaux sociaux ont annoncé le déploiement prochain de nouveaux outils, destinés à offrir de nouvelles opportunités financières aux influenceurs en échange de la réalisation de certains objectifs.

© Instagram

Travailler plus pour gagner plus, le concept semble séduire Mark Zuckerberg. Pendant la Semaine des créateurs, le PDG de Facebook et Instagram a présenté de nouvelles fonctionnalités destinées à aider les influenceurs à gagner “de l’argent supplémentaire” grâce à leurs activités sur ses plateformes.

Ainsi, en réalisant certains objectifs, les influenceurs Instagram et Facebook pourront être mieux rémunérés. Sur Instagram par exemple, des défis permettront de collecter des badges (et des étoiles sur Facebook). Ceux qui streameront le plus, ainsi que ceux qui organiseront des Lives à plusieurs comptes par exemple, recevront des contreparties financières supplémentaires. Ces badges prendront également la forme d’achat in-app, et pourront être offerts à vos influenceurs préférés en guise de soutien. Pour rappel, le dispositif a déjà été déployé sur plusieurs dizaines de milliers de comptes influents, et permet d’offrir un “tip” sous forme de stickers à un créateur de contenu lors d’un live, pour des montants oscillant entre 1$ et 5$.

À tous ces nouveaux outils s’ajouteront aussi quelques nouveautés déjà présentées il y a quelques semaines par l’entreprise, comme l’intégration d’une affiliation native qui permettra aux marques de mettre en place des contenus sponsorisés directement depuis Instagram et Facebook par exemple. Une marketplace permettra aussi aux créateurs de vendre leurs propres produits.

Instagram fait de l’œil aux créateurs

Via cette nouvelle politique, résolument centrée sur la rémunération des créateurs de contenu, Instagram espère ainsi faire d’une pierre deux coups : convaincre les influenceurs en devenir de tenter leur chance sur sa plateforme, en permettant une meilleure rémunération basée notamment sur la réalisation d’objectif, mais aussi retenir les comptes les plus populaires, en leur offrant de nouveaux outils de développement.