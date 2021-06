Netflix lancera son festival d’humour en 2022

Netflix is a Joke, c’est le nom du nouveau projet de la plateforme. Après plusieurs annulations, le festival d’humour du N rouge se concrétise. Rendez-vous du 29 avril au 8 mai 2022.

© David Balev - Unsplash

En mars 2020, alors que la pandémie de coronavirus forçait le monde à fermer ses portes, Netflix annonçait un événement d’un nouveau genre. Baptisé Netflix is a Joke, il devait réunir pendant plus d’une semaine plus de 100 humoristes anglophones, sur scène et en live sur Netflix. Le but était bien évidemment pour la plateforme de capitaliser sur le genre de l’humour pour attiser la curiosité de nouveaux abonnés, et sans doute les convaincre de souscrire un abonnement. Cela lui permet également de mettre en avant certaines productions du genre, déjà présentes dans son catalogue. Mais après plusieurs annulations, et une longue période de silence radio pour Netflix, la firme de Reed Hastings a dû revoir sa copie.

Sur son compte Twitter, elle dévoile ainsi la date de son nouvel événement, qui se déroulera visiblement en 2022. Depuis Los Angeles, plusieurs stars de l’humour devraient nous offrir des performances inédites. Les détails du programme sont en revanche gardés secrets et il faudra sans doute attendre encore un peu pour en savoir plus. Sur un site dédié, la plateforme devrait partager régulièrement des informations, avec peut-être un line-up dans les prochaines semaines.

📆 Save The Date! Netflix Is A Joke Fest is (finally) coming to LA: April 29-May 8, 2022! Lineup & ticket info to be announced. Sign-up for more info at https://t.co/6QTVBbr9NI pic.twitter.com/977ozQzQAH — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) June 7, 2021

Pour rappel, dans sa première version, le festival devait accueillir plusieurs grands noms de la scène américaine comme Dave Chappelle, Amy Schummer, Bill Burr, David Letterman ou encore Jamie Foxx. Jane Fonda, Kevin Hart, Martin Lawrence et le cast de Shitt’s Creek devaient également être de la partie. Netflix entendait aussi consacrer quelques séquences aux maîtres de l’humour disparus comme Robin Williams ou George Carlin.

Pour découvrir ce que nous réserve le cru 2022 du Netflix is a Joke Fest, rendez-vous du 28 avril au 8 mai 2022 sur la plateforme.