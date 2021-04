Instagram veut créer une marketplace à destination des créateurs

Le réseau social veut aider ses petits créateurs de contenu à gagner de l’argent, en créant plusieurs nouveaux outils de monétisation inédits.

L’information a été officialisée par Mark Zuckerberg lui-même dans un live avec le chef d’Instagram Adam Mosseri. Le patron de l’écosystème Facebook travaille actuellement sur plusieurs outils de monétisation, destinés à aider les créateurs de contenu à gagner plus d’argent via ses plateformes.

Ainsi, Mark Zuckerberg a confirmé l’arrivée de Creators Shops, une extension de la fonctionnalité d’achat déjà existante sur Instagram, qui proposera désormais aux marques, mais aussi aux influenceurs de vendre leurs produits directement depuis la plateforme. Autre nouveauté, la création d’un marché d’affiliation à destination des influenceurs. Ce dernier leur permettra “d’obtenir une part des ventes des produits qu’ils recommandent” directement depuis Instagram, sans avoir à passer par des systèmes de paiement tiers notamment. Enfin, le réseau social travaille également sur la création d’une marketplace, conçue pour faciliter la mise en contact des marques et sponsors avec les influenceurs. Autant d’outils qui devraient permettre aux plus petits créateurs de contenu de mieux être rémunérés, assure le patron de Facebook qui reconnaît : “Historiquement, Instagram a réussi à créer de la valeur autour des créateurs qui sont déjà bien établis. Mais nous n’avons pas réussi avec les personnes qui essaient de se lancer”.

“Si nous aidons les créateurs à tirer plus d’argent de leurs contenus, cela favorisera le développement de cette économie” — Mark Zuckerberg

Toujours en cours d’élaboration, ces nouveaux outils devraient ainsi permettre à davantage de créateurs et créatrices de contenu de développer leur activité sur Instagram, créant ainsi une “classe moyenne” d’influenceurs, tout en offrant des “conditions très favorables” à tous ceux qui voudraient se lancer. Si ces nouveaux outils venaient à être déployés, cela permettrait surtout à Instagram d’avoir encore plus de contrôle sur son écosystème, tout en prélevant au passage une commission sur les transactions enregistrées entre les marques et les influenceurs.