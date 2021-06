Prime Day : les consommateurs devraient passer 1 milliard d’heures sur leur mobile pendant le plus grand jour de shopping de l’année

Alors que le secteur du commerce de détail s'apprête à se remettre d'une pandémie, le temps passé sur les applications de shopping est en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente.

© Photo by Amina Filkins from Pexels

Amazon a officiellement annoncé le Prime Day pour les 21 et 22 juin 2021, et les consommateurs se préparent déjà pour le plus grand jour de shopping de l’année chez Amazon. Le commerce numérique s’est considérablement développé au cours de l’année écoulée et est en passe de dépasser les 11 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021. À lui seul, Amazon a recruté 50 millions d’abonnés Prime pendant la pandémie, en raison de la fermeture des magasins traditionnels. Des niveaux élevés d’achats mobiles sont observés à l’approche du Prime Day de cette année, car l’habitude de la pandémie reste forte, selon les prévisions le Prime Day d’Amazon dépassera les chiffres d’avant la pandémie. Dans le monde entier, en dehors de la Chine, le temps passé dans les applications de shopping au cours des quatre semaines se terminant le 22 mai a augmenté de 30 % par rapport à la même période l’année dernière.

L’année dernière, l’événement Prime Day d’Amazon a eu lieu en octobre 2020, après avoir été reporté à l’été en raison de la pandémie. Cet événement commercial de deux jours a traditionnellement été un énorme moteur de trafic sur l’application Amazon, dépassant les ventes sur la plateforme du Black Friday et du Cyber Monday réunis. La période des soldes n’a cessé d’attirer davantage d’utilisateurs et de téléchargements de l’application Amazon à l’approche du Prime Day, depuis son introduction en 2015. La plateforme de données et d’analyse mobile App Annie s’attend ainsi à ce que la semaine du Prime Day 2021 engendre 1 milliard d’heures sur les téléphones Android dans le monde entier, en dehors de la Chine, soit une augmentation de 25 % en glissement annuel par rapport à la semaine du Prime Day 2020 !

Amazon Prime, qu’est-ce que c’est ?

Amazon Prime a été conçu pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus de 150 millions de clients dans le monde entier bénéficient des nombreux avantages de Prime, y compris la meilleure expérience de shopping et de divertissements. Pour seulement 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) ou 5,99 € par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Prime Gaming, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash, Prime Day et bien plus encore.

Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, rapide et illimitée. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions d’articles éligibles à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence, ainsi que de la livraison en deux heures avec la boutique Monoprix à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Montpellier et leurs environs

Les clients d’Amazon Business – des petites aux grandes entreprises, en passant par les organismes publics, les collectivités locales et les organisations à but non lucratif – peuvent aussi profiter de la livraison rapide et gratuite, ainsi que des nombreux avantages uniques de Prime avec Business Prime. L’abonnement à Business Prime est disponible à partir de 50 € par an, hors TVA, jusqu’à trois utilisateurs, ou 150 € par an jusqu’à dix utilisateurs.

