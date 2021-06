The Umbrella Academy: découvrez les titres des épisodes de la saison 3

Lors de sa Geeked Week, Netflix a levé le voile sur certains détails de la saison 3 de The Umbrella Academy.

Hier, Netflix a consacré une conférence de sa Geeked Week aux adaptations de comics. La plateforme nous a notamment donné des nouvelles de la seconde saison de Locke & Key, qui devrait être diffusée en octobre prochain. C’était également l’occasion pour le N Rouge de partager quelques informations sur la très attendue troisième saison de The Umbrella Academy.

Inspirés des romans graphiques éponymes de Gerard Way et Gabriel Bà, la série suit les aventures de sept enfants nés d’une immaculée conception en 1986 et adoptés par Sir Reginald Hargreeves. Ensemble, ils forment l’Umbrella Academy. À la mort de leur père, alors que l’académie est dissoute, ils se retrouvent confrontés à une menace de taille. La planète va être détruite dans seulement 8 jours.

Lors de ce live, le créateur de la série, Steve Blackman a levé le voile sur les titres des épisodes de cette nouvelle salve. Ainsi, les hostilités seront lancées avec “Meet the Family” qui devrait logiquement nous présenter la nouvelle Umbrella Academy. En voyageant dans le passé, les super-héros ont modifié leur réalité et ont été remplacés par des êtres aux pouvoirs similaires aux leurs. Leur paternel, qui est mort depuis le début de la saison, semble aussi avoir fait une réapparition dans cette réalité alternative. Vanya, Klaus, Luther, Allison, Diego et Five ne sont visiblement pas encore sortis d’affaire et vont sans doute devoir affronter une nouvelle apocalypse.

Voici la liste complète :

3×01 : Meet the Family

3×02 : World’s Biggest Ball of Twine

3×03 : Pocket full of Lightning

3×04 : Kugelblitz

3×05 : Kindest Cut

3×06 : Marigold

3×07 : Auf Wiedersehen

3×08 : Wedding at the End of the World

3×09 : Six Bells

3×10 : Oblivion

Pour l’instant, la plateforme n’a pas donné la date de diffusion de cette nouvelle saison. Elle a en revanche précisé que celle-ci était actuellement en production. Un peu de patience donc.