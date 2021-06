Adobe Illustrator et InDesign se mettent enfin à la page du Mac M1

Adobe dégaine les versions natives de certains de ses logiciels phares pour le Mac M1, avec un boost de performances en bonus.

Przemyslaw Marczynski / Unsplash

À l’occasion de sa mise à jour de juin, Adobe accélère la transition de son parc de logiciel vers la nouvelle architecture Apple Silicon et les Mac M1. Ainsi, après avoir déjà lancé les versions natives de Photoshop, Lightroom, Premiere Rush et Audition, Adobe dégaine les versions optimisées Apple Silicon de trois de ses logiciels phares : Illustrator, Lightroom Classic et InDesign !

Cela signifie que ces logiciels n’auront plus besoin de passer par l’émulateur Rosetta 2 d’Apple, lequel sert à convertir une application optimisée Intel vers la nouvelle architecture d’Apple. Les dernières versions d’Illustrator, de Lightroom Classic et d’InDesign s’exécuteront désormais nativement sur les puces d’Apple, avec tous les avantages que cela comporte.

Les versions M1 77% plus performantes que sur Intel

Adobe explique que ces nouvelles versions sont en moyenne 77% plus rapides sur un Mac M1 que sur un Mac Intel. Dans des analyses comparatives entre un MacBook Pro M1 et un MacBook Pro Intel Core i5, à configuration équivalente (16 Go de RAM, tous deux connectés à un moniteur Apple Pro Display XDR), « il n’y a pas eu un seul benchmark où le matériel M1 était plus lent que la version Intel » explique Adobe.

Sur Illustrator, par exemple, la version optimisée pour le Mac M1 s’est montré 65% plus performante. Sur InDesign, la firme note 59% de performances en plus par rapport à un Mac Intel, et un gain de 116% sur Lightroom Classic. L’accélération GPU reste néanmoins le seul domaine dans lequel un Mac Intel peut encore se montrer plus performant qu’un Mac M1, concède Adobe.

Avec Illustrator, Lightroom Classic et InDesign, cela porte au nombre de sept le nombre de logiciels Adobe adaptés aux nouveaux Mac M1. Reste encore à mettre à jour quelques must-have comme Premiere Pro, le logiciel de montage vidéo professionnel d’Adobe, dont la version native Apple Silicon est toujours en bêta.