Fortnite : le passe de combat de la saison 7 expliqué en détails

Découvrez les dernières nouveautés introduites avec la saison 7 de Fortnite, notamment concernant les récompenses du passe de combat.

© Epic Games

Alors qu’Epic Games vient d’officialiser un crossover avec Rick et Morty, le trailer de la nouvelle saison a été dévoilé. Si l’on savait qu’elle aurait un rapport avec une invasion extraterrestre, Epic Games a communiqué tous les détails à propos de la saison 7, des récompenses à obtenir dans le passe de combat, et plus encore. Tout d’abord, avec le passe de combat, vous obtenez immédiatement le skin Kyméra. Il s’agit d’une espèce extraterrestre que vous pouvez modifier et personnaliser de la tête aux pieds. Au total, il y a près de 800 000 combinaisons possibles.

Epic Games explique également qu’en obtenant des reliques extraterrestres, vous pourrez acquérir des modifications cosmétiques pour votre alien : « pour cela, explorez chaque semaine les régions de l’île qui ont été touchées par l’invasion extraterrestre ou rassemblez votre section pour enquêter sur le mystère des coffres cosmiques. Tout comme les étoiles de combat, ces reliques peuvent être échangées pour obtenir des styles supplémentaires pour Kyméra, qui augmentent de manière permanente vos choix de personnalisation extraterrestre ».

Un nouveau système de récompenses

En ce qui concerne l’organisation générale du passe de combat et des récompenses, Epic Games a procédé à un changement majeur. Contrairement au fonctionnement des saisons précédentes, vous ne débloquerez pas les récompenses dans l’ordre et au fur et à mesure des paliers du passe. La saison 7 introduit un système d’étoiles, que vous obtenez après chaque niveau complété, et que vous pouvez échanger avec n’importe quelle récompense dans l’ordre si vous avez assez d’étoiles pour la débloquer. Cela vous évitera de devoir attendre la fin de la saison pour mettre la main sur l’accessoire qui vous fait de l’œil depuis le départ.

D’autres surprises attendent les joueurs du battle royale. Elles seront dévoilées en cours de saison. On sait notamment qu’un skin de Clark Kent, alias Superman, devrait bientôt arriver. Dans le passe de combat vous pouvez également débloquer les skins de Rick Sanchez et de Guggimon.