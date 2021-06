Samsung : voilà le Galaxy Book Go, la machine idéale pour les nomades

Samsung vient de lancer son Galaxy Book Go, un ordinateur portable sous Windows 10 équipé de la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 7c Gen2.

Voilà un appareil qui tombe à point nommé, au moment où le monde commence peu à peu à se déconfiner. Samsung vient en effet de lancer son Galaxy Book Go, une machine ultra-légère destinée à vous accompagner dans tous vos déplacements.

Propulsé par Qualcomm

On y retrouve un écran de 14 pouces, mais aussi et surtout le dernier Snapdragon 7c Gen2 de Qualcomm, dévoilé il y a quelques semaines, couplé à 4 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Ce SoC pour ordinateur portable devrait lui permettre d’offrir d’excellentes performances tout en se montrant plutôt économe en énergie, avec une autonomie annoncée à 18 heures.

Surtout, cette puce permet au Galaxy Book Go de proposer une connectivité cellulaire. On retrouve ainsi une édition standard, Galaxy Book Go, avec une option 4G, et un second Galaxy Book Go 5G compatible avec la dernière génération de réseaux mobiles, qui sera quant à lui équipé d’un SoC Snapdragon 8cx Gen2. De plus, bien que l’ordinateur soit animé par une puce de Qualcomm, on y retrouve bel et bien Windows 10 (mais pas Windows 11).

Enfin, on retrouve une charnière inclinable à 180 degrés, un son Dolby Atmos ainsi qu’une webcam 720p afin de devenir un outil idéal pour les visioconférences. Côté connectique, le Galaxy Book Go de Samsung propose deux ports USB-C, un port USB-A, une fente microSD ainsi qu’une prise jack 3,5mm.

L’ordinateur de Samsung vient de débarquer sur les étals américains, à partir de 349 dollars. Pour l’heure, aucune date de disponibilité n’a été annoncée dans nos contrées. À noter que la version 5G devrait arriver plus tard dans l’année.