Qualcomm : voici la nouvelle génération du Snapdragon 7c pour PC portables

Le nouveau SoC de Qualcomm permettra aux ordinateurs portables et Chromebook d’entrée de gamme d’accéder à des fonctions autrefois réservées à des machines bien plus premium.

© Qualcomm - Laura Ockel / Unsplash

Qualcomm lance la seconde génération de son Snapdragon 7c, son processeur dédié aux ordinateurs portables Windows 10 et Chromebook. Cette puce, avant tout destinée à équiper des machines d’entrée de gamme, apporte tout un tas d’améliorations.

D’abord, on retrouve de meilleures performances générales. Qualcomm explique que le Snapdragon 7c Gen 2 se montre 10% plus rapide que ses principaux concurrents sur ce marché. C’est surtout l’autonomie procurée par cette puce que Qualcomm met en avant. Sur un ordinateur portable lambda, le Snapdragon 7c Gen 2 serait capable d’économiser la batterie de façon à procurer près de 19 heures d’autonomie en continu.

On y retrouve également une connexion LTE améliorée, et la puce est capable de switcher automatiquement entre la connexion cellulaire et WiFi afin de proposer la meilleure connexion possible. Sinon, Qualcomm incorpore la cinquième génération de son AI Engine pour sécuriser l’ordinateur équipé, ainsi que des capacités audio et vidéo améliorées.

Le Snapdragon 7c de seconde génération devrait commencer à fleurir sur des machines de nombreux constructeurs d’ici la fin de l’année, à commencer par Lenovo. En parallèle, Qualcomm lance un kit de développement Snapdragon pour PC Windows 10 sur le Microsoft Store, afin de tirer profit au maximum de sa nouvelle puce.