Warner bros et New Line préparent un anime le Seigneur des anneaux

Cinéma Par Julie Hay le 11 juin 2021 à 14h59

En marge de la série d’Amazon Prime Video, qui doit sortir sur nos écrans d'ici 2022, Warner Bros et New Line serait en train de préparer un anime pour le grand écran. Baptisé The Lord of the Ring : The War of Rohirrim, il sera diffusé dans les salles obscures.

© New Line