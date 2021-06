Bon plan VPN : CyberGhost lance une offre impossible à refuser

Vous êtes à la recherche du deal VPN du moment ? Il est ici, avec CyberGhost qui présente une offre imbattable.

Si les VPN prennent de plus en plus d’ampleur depuis quelques années, c’est qu’ils jouent effectivement un rôle important dans votre sécurité sur le net. Si vous ne connaissez pas ces outils, sachez que ce sont des logiciels pensés pour vous protéger contre les nombreux risques liés à l’utilisation d’Internet. Les VPN vont venir chiffrer vos données de navigation afin que personne ne puisse accéder à vos informations personnelles.

Parmi ces logiciels, CyberGhost fait partie des plus qualitatifs. Il est d’ailleurs très répandu, c’est pourquoi nous vous informons qu’il propose actuellement une offre absolument inédite de -85% valable sur son abonnement 1 an. Le prix passe à seulement 1,99 euros au lieu de 12,99 euros par mois.

CyberGhost, un excellent VPN sur tous les aspects

Comme nous venons de le dire, CyberGhost est un VPN de très bonne qualité qui parvient même à concurrencer NordVPN. Aucun doute qu’il saura à coup sûr vous satisfaire. Pour ce qui est de votre sécurité, CyberGhost chiffre vos données selon une norme avancée et reconnue (AES-256). Ceci est une bonne nouvelle, puisque ces informations peuvent – entre autres – contenir vos coordonnées bancaires, et plus généralement toutes vos activités en ligne.

De la même façon, ce VPN masque votre adresse IP dès l’instant où il est activé. Vous allez donc pouvoir naviguer de manière totalement anonyme à chaque instant – y compris sur les Wi-Fi publics. Ce n’est pas tout. Ce VPN dispose de plus de 7 000 serveurs dans environ 91 pays, ce qui va vous permettre de contourner tous les géo-blocages.

Vous pourrez débloquer les catalogues Netflix d’autres pays, mais aussi procéder à des téléchargements optimaux. En effet, CyberGhost vous propose des serveurs dédiés au P2P ou au streaming, pour une expérience idéale.

L’application de CyberGhost vous permet de profiter de ces avantages sur tous vos dispositifs, quel que soit leur système d’exploitation (Windows, Android, iOS, macOS ou Linux). Bon à savoir : le fournisseur autorise jusqu’à 7 connexions simultanées, ce qui vous permet de couvrir un maximum d’appareils en même temps.

Vous disposerez aussi d’une assistance client joignable 24h/24 et 7j/7 avec des équipes qui parlent français. Vous en conviendrez, cela semble assez difficile de faire mieux.

L’offre inédite signée CyberGhost : votre abonnement à moins de 2 euros par mois

Maintenant que vous êtes au courant de tout ce que peut vous proposer CyberGhost, vous allez être ravi d’apprendre que ce VPN est actuellement disponible à un prix cassé. Effectivement, CyberGhost propose en ce moment une offre jamais vue, incluant une réduction de 85% sur son abonnement 1 an ainsi que 3 mois gratuits supplémentaires.

Précisons que la souscription est à régler en une fois. Vous serez donc facturé 29 euros pour 15 mois d’utilisation au lieu de 194 euros, soit 165 euros d’économies ! Concrètement, cela signifie que le prix revient à seulement 1,99 euros par mois – une somme nettement inférieure aux offres des concurrents. Vous serez ainsi couverts sur une période de 15 mois, en profitant d’absolument toutes les fonctionnalités de CyberGhost.

Aussi, sachez que CyberGhost propose une garantie de remboursement rallongée : cette dernière s’étend sur une durée de 45 jours. Vous pourrez donc changer d’avis à tout moment et obtenir le remboursement total de votre abonnement. N’attendez donc pas pour vous lancer, vous ne prenez aucun risque, et il n’y en aura pas pour tout le monde.

