Adjugé vendu : 28 millions pour un rencart spatial avec Jeff Bezos !

Une personne encore inconnue s'est adjugée un voyage dans l'espace en compagnie de Jeff Bezos, pour 28 millions de dollars.

Un booster de New Shepard s'envole pour la seconde fois. © Blue Origin

Vous avez toujours rêvé de vous offrir un tête-à-tête (chauve) dans l’espace en compagnie d’un multi-milliardaire? Au risque de vous décevoir, une occasion unique vient probablement de vous passer sous le nez… si toutefois vous aviez 28 millions de dollars à disposition.

Inconcevable ? Pas pour tout le monde, puisqu’une personne encore inconnue vient de débourser cette somme colossale pour être l’un des premiers touristes de l’espace. L’heureux lauréat remporte le droit d’embarquer à bord du premier vol habité de Blue Origin, le 20 juillet. Il sera accompagné de Jeff Bezos en personne, son frère, et un quatrième passager mystère. Cette escapade grand luxe devrait durer une dizaine de minutes. Avec en guise d’apothéose, une petite séquence d’apesanteur d’environ trois minutes. Les fonds seront reversés à une fondation satellite de Blue Origin, Club for the Future, qui cherche à susciter des vocations scientifiques chez les jeunes.

La bonne opération de Bezos

Si l’opération était un succès, cela représenterait une réussite importante pour Blue Origin. Un triomphe dont l’entreprise aérospatiale du patron d’Amazon aurait bien besoin. Ces dernières années, l’écurie bleue a plutôt souffert de la comparaison avec Space X. Avec le fantasque Elon Musk aux manettes, sa politique R&D tête baissée et ses essais très spectaculaires, la concurrence commençait à creuser sérieusement l’écart.

Cette fois, c’est Blue Origin qui se taille la plus grosse part du gâteau médiatique. Une belle apothéose après 21 ans d’existence. Après tout, ce n’est pas tous les jours qu’un grand patron qui pèse près de 200 milliards de dollars se fait catapulter en orbite sur un missile de plus de plusieurs centaines de tonnes ! Une preuve de la confiance inébranlable qui anime l’entreprise.

Juste à temps ?

Blue Origin et Bezos ont toujours été plus discrets que le flamboyant Musk et sa politique d’innovation tous azimuts. Certains observateurs commençaient déjà à se demander s’il n’était pas déjà trop tard pour rattraper ce qui semblait être un retard important. En effet, malgré une quinzaine de vols d’essai réussis, New Shepherd n’a encore jamais transporté d’humains. Alors que SpaceX, de son côté, honore déjà des contrats d’acheminement vers l’ISS.

Or, les prochaines années vont être le théâtre d’un virage crucial… et Blue Origin pourrait bien être pile dans les temps pour le négocier. Certes, SpaceX semble sur la voie royale. Mais si le vol du 20 juillet est un succès, Blue Origin pourrait bien se faire une place au soleil sur le volet touristique de cette nouvelle course à l’espace. Un franc succès montrerait aux investisseurs qu’il faudra compter avec Blue Origin. Et du même coup qu’ils ne comptent pas laisser SpaceX s’offrir un monopole sur ce nouvel eldorado sans réagir.

La confirmation de l’identité du lauréat devrait arriver dans les prochaines semaines. En attendant, les suppositions les plus folles fleurissent déjà sur la toile. Certaines parlent même d’un certain Elon Musk… Aussi improbable cela soit-il, les paris sont lancés !