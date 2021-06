Bon plan : changez de VPN, les prix sont cassés ce lundi

Pour s'équiper du meilleur VPN à prix mini, voici la sélection des plus belles offres de la semaine avec des réductions allant jusqu'à -85%.

Si comme beaucoup d’internautes vous êtes à la recherche d’un outil efficace pour protéger vos informations personnelles sur le net, les VPN devraient vous intéresser. Ces applications sont un véritable rempart contre l’espionnage en ligne et le vol de données. En plus d’une sécurité de pointe, les VPN permettent également de débloquer des contenus inaccessibles dans votre pays.

Parmi les intervenants les plus qualifiés du secteur, il y a de quoi s’attarder sur CyberGhost, NordVPN et Surfshark. Ces derniers occupent une place de choix dans notre classement des meilleurs VPN de 2021. Aujourd’hui, c’est le moment de profiter de leurs services à moindre coût grâce aux promotions très attractives qui viennent d’être annoncées. Celle qui permet d’économiser le plus se trouve chez CyberGhost avec un tarif affiché à 1,99 euros par mois au lieu de 11,99 euros, soit une baisse de -85%.

CyberGhost VPN : 15 mois de protection à -85% et 3 mois offerts

Avec sa promo du jour, l’abonnement CyberGhost est à la portée de tous les internautes. Il applique une remise de -85% et offre 3 mois gratuits pour l’achat d’un forfait 1 an. Le montant à débourser est donc de 29,85 euros seulement au lieu de 179,85 euros hors remise. Le calcul est simple : cela revient à moins de 2 euros par mois pendant 15 mois et 150 euros d’économies.

Cette offre est d’autant plus avantageuse qu’il est possible d’utiliser le VPN sur sept appareils en simultané (ordinateur, tablette tactile, smartphone, télévision connectée) via un seul compte. Aussi, une garantie de remboursement d’une durée de 45 jours est applicable.

En installant CyberGhost VPN sur vos appareils, vous bénéficierez d’un niveau de protection très élevé grâce à la norme de chiffrement AES de 256 bits appliquée à votre trafic web. Toutes vos activités en ligne et vos données seront ainsi masquées et inaccessibles pour votre fournisseur d’accès Internet ou les hackers.

En parallèle, CyberGhost cache et modifie votre adresse IP. Vous pourrez simuler une nouvelle localisation parmi les 91 pays dans lesquels les serveurs du fournisseur sont présents. Désormais, vous bénéficierez d’une réelle liberté sur le web en ayant accès aux sites bloqués et censurés. Notez que CyberGhost met à disposition des serveurs compatibles pour le streaming et le téléchargement en P2P afin de faciliter l’expérience utilisateur.

NordVPN : des économies de 158€ sur l’abonnement 2 ans

Comme le montre ce comparatif CyberGhost ou NordVPN, ce dernier fait également parmi de l’élite des VPN en offrant un outil très bien conçu. Aujourd’hui, ce VPN est accessible à tous grâce à une baisse de -68% sur son forfait 2 ans qui revient à 71,20 euros, soit 2,97 euros par mois. En temps normal, son tarif est affiché à 229 euros pour deux ans, ce qui reste très onéreux. Il s’agit donc d’une très belle affaire.

En plus, vous pourrez profiter de six connexions en simultané pour équiper tous vos périphériques et ceux de vos proches si besoin. Bien entendu, l’application NordVPN s’adapte sur plusieurs supports.

Une fois le logiciel téléchargé, NordVPN vous assure une protection optimale en chiffrant les données entrantes et sortantes de votre appareil et en masquant votre adresse IP. À noter que NordVPN est présent dans 59 pays avec plus de 5 300 serveurs. Depuis l’interface de l’application, vous pourrez établir une connexion à l’un d’eux et changer votre géolocalisation en quelques secondes.

NordVPN dispose également de serveurs optimisés P2P, Double VPN, obfusqués et de serveurs Onion Over VPN pour se rendre sur le darknet. Des options avancées sont également de la partie comme le Kill Switch ou le CyberSec pour bloquer les publicités et les sites malveillants.

Surfshark VPN : un rabais de -81% pour un engagement sur deux années

C’est avec Surfshark VPN que se termine ce classement des offres de la semaine. Ce VPN a beau être plus jeune que ses concurrents, il mérite qu’on s’y intéresse – surtout en ce moment. En effet, plutôt que de payer votre abonnement 24 mois plein pot à 254 euros, il ne coûte que 49 euros, ce qui équivaut à 2,04 euros par mois. Un prix très faible quand on connait tous les avantages de Surfshark.

Surfshark possède plus de 3 200 serveurs dans 65 pays. En ayant accès à cette liste, vous pourrez changer de territoire virtuellement en un clic. Vous pourrez contourner les géo-restrictions très facilement et même découvrir de nouveaux contenus en streaming puisque Surfshark parvient à débloquer une quinzaine de bibliothèques sur Netflix.

Bien entendu, Surfshark n’oublie pas la sécurité de ses utilisateurs en appliquant un chiffrement AES-256 sur vos données web et en masquant votre adresse IP. Des fonctionnalités intéressantes sont aussi de la partie comme le CleanWeb, les serveurs MultiHop ou le Kill Switch.

L’atout majeur de Surfshark ce sont ses connexions simultanées illimitées comprises dans un seul compte. Comme le logiciel est compatible sur macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV, vous pourrez couvrir tous vos appareils et même ceux de votre entourage en partageant vos identifiants – sans avoir à payer de frais supplémentaires.

