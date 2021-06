E3 2021 : Diablo II Resurrected a enfin une date de sortie

Diablo II Resurrected sera disponible dès septembre sur toutes les plateformes. Blizzard a profité de l'E3 pour dévoiler la date de sortie du titre.

© Blizzard

La conférence de Microsoft à l’E3 reste la plus complète de toutes jusqu’à présent. Au total, 30 jeux ont été présentés, venant de plus de 23 studios différents. Si les annonces se sont enchaînées à la vitesse de la lumière, il y en a une en particulier qui a su retenir notre attention. En effet, un trailer de Diablo II Resurrected, le remaster du titre éponyme original, a été dévoilé. À la fin de celui-ci, la date de sortie officielle du jeu a finalement été révélée, après plusieurs mois d’attente. Si on savait que le titre sortirait plus tard dans l’année, Blizzard s’était bien gardé de nous partager la date exacte.

Cela peut paraître étrange que Blizzard ait choisi la conférence Xbox pour dévoiler cette information. Toutefois, le recul nous fait dire qu’il s’agissait sûrement d’un choix stratégique puisque le showcase Xbox & Bethesda était l’un des plus attendus de l’E3 et a donc été regardé par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Quel meilleur tremplin aurait-il pu y avoir pour annoncer la date de disponibilité du titre ?

Rendez-vous le 23 septembre

Outre cette information, la vidéo a présenté la qualité visuelle améliorée de Diablo II Resurrected, en comparaison avec le titre sorti en 2000. Plus tôt cette année, une alpha fermée était disponible, quelques joueurs ont donc pu tester le RPG en avant-première. Pour le grand public, il faudra attendre le 23 septembre pour pouvoir découvrir ou redécouvrir l’iconique Diablo II. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. Il faudra débourser la somme de 39,99€ pour vous l’offrir et notez que les précommandes sur certaines plateformes sont déjà ouvertes.