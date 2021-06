Crunchy Roll annonce un festival consacré aux mangas et anime

CrunchyRoll donne rendez-vous à ses abonnés du 23 au 27 juin prochain sur Twitch, Instagram, Twitter et TikTok.

Alors que les grands rassemblements de la pop culture ont été pour une majeure partie d’entre eux repoussés, à l’instar du Comic-Con qui aura exceptionnellement lieu en novembre prochain, les studios et plateformes s’organisent pour dévoiler leurs nouvelles productions aux spectateurs. La semaine dernière, en live sur YouTube, Netflix a diffusé sa première Geeked Week. C’est désormais au tour de Crunchyroll de lancer son festival dédié aux mangas et anime. Dans un communiqué, la plateforme annonce “une expérience inédite à travers un programme riche et interactif”. Il s’agira pour les participants de découvrir des interviews exclusives, des tables rondes, des annonces. Ils pourront également assister à la diffusion de certains épisodes de leurs séries préférées, un concert et des quiz. Et comme la plateforme ne fait pas les choses à moitié, elle annonce plusieurs animations et des cadeaux à gagner. Plusieurs titres seront mis en avant comme Dr Stone, Black Clover, The Promised Neverland, One Piece, The Rising of Shield Hero, My Hero Academia ou encore Jujutsu Kaisen.

4 jours de festivités sur Twitch

Du 23 au 27 juin donc, Crunchyroll donne rendez-vous à ses abonnés sur Twitch. La plateforme précise que certaines parties du festival seront également proposées sur Twitter, TikTok et Instagram en co-streaming. Vous allez donc pouvoir réagir avec vos amis aux différents happenings. Le programme des réjouissances sera diffusé dans son intégralité dans les prochaines semaines, il faudra donc garder l’œil ouvert.

Pour rappel, CrunchyRoll est une plateforme SVOD disponible dans plus de 200 pays et qui est exclusivement consacrée aux mangas et anime.