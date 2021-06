Euro : les cartes des joueurs de l’Équipe de France débarquent sur Sorare

A quelques heures du premier match des Bleus, la plateforme Sorare vient de mettre en vente des cartes de l'Équipe de France.

© Sorare

Sorare est une start-up qui a créé un jeu permettant d’acheter et vendre des cartes virtuelles de joueurs de football, sur le même principe que les cartes Panini. La différence, c’est que ce jeu s’appuie sur la blockchain Ethereum et que ce sont des milliers d’amateurs qui s’échangent en temps réel des cartes sur une marketplace.

Jusque-là, la plateforme s’était cantonnée à nouer des partenariat avec des clubs locaux, commercialisant les cartes virtuelles des joueurs moyennant un accord financier. Le PSG, le Bayern Munich, la Juventus ou encore l’Atletico Madrid sont autant de clubs prestigieux qui ont rejoint Sorare. En mars dernier, une carte rare du footballeur Cristiano Ronaldo partait pour 290 000$ après quelques enchères.

140 clubs + l’Équipe de France

Le succès a été instantané pour la pépite française. En février dernier, elle levait 40 millions d’euros avec parmi les actionnaires un certain… Antoine Griezmann. Alors qu’elle recense désormais 140 clubs à travers le monde, elle s’attaque désormais aux équipes nationales. Comme un symbole, elle a annoncé une première collaboration avec l’Équipe de France, qui jouera son premier match de l’Euro demain soir face aux allemands.

A cette occasion, vous pourrez donc acquérir dans les jours à venir plusieurs cartes virtuelles de joueurs (via des enchères) de l’Équipe de France. Parmi les joueurs les plus populaires (et donc chers…) de la France, on peut citer Antoine Griezmann, Paul Pogba, Hugo Lloris, N’Golo Kanté ou Ousmane Dembélé. Inutile de vous préciser qu’en fonction de leurs performances en bleu, leur côte pourra varier très fortement.

Pour les joueurs dont les clubs ne sont pas encore référencés sur Sorare, c’est une bonne opportunité pour parier sur leur popularité. Par exemple, le FC Barcelone n’est pas (encore) sur Sorare. Grâce à cette collaboration avec la FFF, vous pouvez désormais détenir une carte virtuelle de l’attaquant français.

Une ligue virtuelle avec des crypto-monnaies en jeu

Le jeu est vite devenu la nouvelle référence pour les amateurs de Fantasy Football. Au-delà de pouvoir acheter et vendre des joueurs, il y a un système de ligue virtuelle qui permet de gagner des crypto-monnaies (Ether) selon la performance de son équipe. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur Sorare ici.

Avec ce partenariat avec la FFF, Sorare passe un nouveau cap. Dans son communiqué, la plateforme laisse sous-entendre que de nouvelles équipes nationales pourraient rapidement rejoindre l’aventure.

