LEGO dévoile le plus grand set LEGO Marvel : le Daily Bugle de Spider-Man

LEGO a dévoilé le nouveau set LEGO Daily Bugle, une version extrêmement détaillée de l’iconique local du journal, comprenant le bureau du rédacteur-en-chef (J. Jonah Jameson) et celui de Peter Parker. Pensé pour les adultes, c’est le plus grand set LEGO Marvel conçu à ce jour, avec 82 cm de haut et 3 772 briques.

Les bureaux du Daily Bugle sont apparus pour la première fois dans la série de comics The Amazing Spider-Man en 1963, il y a plus de cinquante ans, et reste l’un des décors les plus appréciés des nombreuses aventures de l’homme-araignée. Lieu de travail de Peter Parker, Ben Urich, Robbie Robertson, J. Jonah Jameson et Betty Brant, c’est ici que la célèbre réplique « je veux des photos de Spider-Man ! » a été prononcée pour la première fois.

Le LEGO Daily Bugle est superbement détaillé, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il comprend quatre niveaux, la rue principale, et la ruelle à l’arrière du bâtiment. L’intégralité du set est modulable ; les murs et les sols peuvent être retirés pour mieux profiter de l’action.

A l’intérieur du bâtiment, on retrouve plusieurs décors célèbres tirés des différents univers, comme le rez-de-chaussée qui peut être détruit pour donner l’impression qu’une explosion vient d’avoir lieu, ainsi que la salle de rédaction au premier étage, incluant les incontournables bureaux et ordinateurs, mais aussi les encas indispensables ! Au deuxième étage, le Bouffon Vert peut être aperçu en train de détruire la fenêtre pour pénétrer dans le bureau de Peter Parker, où son appareil photo est rangé en attendant le prochain reportage. Le dernier étage comprend les bureaux de Betty Brant et de J. Jonah Jameson.

Les détails ne s’arrêtent pas au bâtiment, puisque le set inclut également 25 mini-figurines, dont Spiderman lui-même, entouré de ses célèbres alliés et ennemis, parmi lesquels Gwen Stacy, Venom, Mystério et le docteur Octopus, aux côtés de Firestar, J. Jonah Jameson, Betty Brant, Miles Morales, Spider-Ham, le Bouffon Vert, Carnage, le Punisher, Peter Parker, Spider-Gwen, la Chatte noire, Robbie Robertson, Ben Urich, l’homme-sable, tante May, un employé du journal, un taximan et un réceptionniste. Le set comprend également de nouvelles figurines exclusives de Daredevil et Blade.

En raison de sa taille et de sa multitude de détails, ce bâtiment de 3 772 briques représente un véritable défi de construction pour les fans de LEGO et de Spider-Man. Qu’il rejoigne une collection bien plus grande ou qu’il soit une pièce unique, c’est un set qui attirera tous les regards une fois exposé. Le LEGO Daily Bugle est vendu à 299,99 euros.

LEGO Daily Bugle (76178)