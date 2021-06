NVIDIA dit adieu à Windows 7, 8 et 8.1

Le fondeur veut se concentrer sur Windows 10 et publiera une dernière mise à jour de ses pilotes graphiques le 31 août pour Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.

© Nana Dua / Unsplash

Utilisateurs de PC Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer si vous utilisez votre machine pour jouer aux jeux vidéo. NVIDIA cessera de fournir des mises à jour de pilotes graphiques prochainement sur ces supports.

Sur une page support, NVIDIA annonce qu’il souhaite se concentrer sur les mises à nouveau de ses pilotes pour Windows 10 à compter d’octobre 2021. En définitive, les machines sous Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 profiteront d’un dernier pilote Game Ready le 31 août prochain, baptisé R470 GA5. Son successeur, le R495 GA1, sera publié le 4 octobre 2021, et ne prendra plus en charge ces plateformes mais seulement les ordinateurs Windows 10.

« La grande majorité de nos clients GeForce ont migré vers Windows 10. Afin de s’assurer que les propriétaires de GeForce profitent de la meilleure sécurité, du meilleur support et des meilleures fonctionnalités possibles, NVIDIA se concentrera désormais sur le système d’exploitation Windows 10 » explique l’entreprise sur son site.

Après tout, il s’agit d’une décision plutôt logique dans le sens où même Microsoft a cessé le support de Windows 7 et Windows 8, et que le sort de Windows 8.1 devrait scellé prochainement.