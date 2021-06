Netflix lance sa boutique de produits dérivés avec Yasuke et Eden en tête de condole

Vous pourrez bientôt afficher votre passion pour les productions Netflix ! Lors de sa quatrième conférence Geeked Week, la firme de Reed Hastings a annoncé le lancement de sa place de marché, dédiée aux produits dérivés de ses séries et films originaux. D’abord lancée aux Etats-Unis, l’offre sera exportée à l’international dans les prochains mois.

© Netflix

Netflix joue sur tous les fronts et se lance dans le domaine de la mode. Lors de sa Geeked Week, festival en ligne dédié à ses productions les plus populaires, la firme a annoncé la mise en service d’un nouveau site. Baptisé Netflix.Shop, il consiste en une grande place de marché officielle et dédiée aux produits dérivés de ses séries et films originaux. À l’instar de ce que fait déjà Disney avec ses licences, la plateforme espère sans doute capitaliser sur le succès de ses œuvres sur le petit écran, pour vendre au plus grand nombre des t-shirts estampillés, des pièces de collection et des figurines. Déjà disponible outre-atlantique, cette place marché rend pour l’instant principalement hommage aux séries anime comme Yasuke, sorti en mai dernier sur la plateforme.

Des partenariats avec des créateurs

Pour développer ces collections, Netflix a collaboré avec plusieurs créateurs comme Jordan Bentley. Celui qui a créé sa marque Hypeland à l’âge de 13 ans a consacré plusieurs pièces à la série Yasuke. On retrouve notamment des t-shirts proposés entre 30 et 36 dollars. Il faudra néanmoins compter près de 75 dollars pour mettre la main sur le sweat-shirt inspiré du samouraï. La série Eden est également à l’honneur, avec notamment des t-shirts et des objets faisant référence à l’univers. On regrette néanmoins que la plateforme n’ait pas poussé le détail jusqu’à proposer les tenues de nos personnages préférés, comme les vêtements édulcorés d’Emily in Paris ou les déguisements d’Assane Diop dans Lupin.

Was a pleasure working with @netflix on the @hypland collaboration with Yasuke! Big thank you to @flyinglotus , @Thundercat & the entire team that made this possible! Grab the collection here – https://t.co/AN0LIu5Ro2 pic.twitter.com/QGNukpDsbm — Bentley (@Bentleyjordan) June 10, 2021

Une collection Lupin bientôt en stock

Dans les prochaines semaines, la série Lupin fera justement une incursion dans les rayons virtuels de cette nouvelle destination. Selon l’AFP et Les Echos, la plateforme prévoit d’y vendre des vêtements et des objets inspirés de la série française et en collaboration avec le Musée du Louvre. Si la firme n’a pas précisé quelles seraient les licences concernées à l’avenir, il faudra sans doute s’attendre à ce que le stock soit saisonnier et que la plateforme mette plusieurs collections à disposition en fonction de ses sorties du moment. Stranger Things, qui fait les beaux jours de Primark depuis un moment déjà, pourrait par exemple faire l’objet d’une collection spéciale à l’occasion de la sortie de la saison 4.

En attendant l’arrivée du store dans nos vertes contrées, vous pouvez d’ores et déjà vous faire une idée des produits disponibles en vous rendant à cette adresse. À noter que plusieurs items sont déjà victimes de leurs succès et que de nombreuses tailles sont indisponibles.