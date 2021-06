E3 2021 : La programmation officielle est tombée !

Découvrez ici le calendrier des événements avec en prime les dernières informations concernant le contenu des conférences.

À seulement une semaine de l’ouverture de l’E3 2021, l’ESA vient de dévoiler le calendrier officiel, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Il inclut toutes les présentations connues à ce jour ainsi que le début de chaque événement important.

Samedi 12 juin

Début de la diffusion – 19h

Ubisoft Forward – 21h

Présentations de Gearbox et Devolver Digital

Dimanche 13 juin

Début de la diffusion – 17h45

Xbox & Bethesda Games Showcase – 19h

Conférence SQUARE ENIX

Présentations du PC Gaming Show et Future Games Show

Présentation de Warner Bros. Games, Back 4 Blood et 24 Entertainment

Lundi 14 juin

Début de la diffusion – 17h

Présentations de Mythical Games, Freedom Games, Razer et Capcom

Sessions avec Verizon, Intellevision et VENN

Mardi 15 juin

Début de la diffusion – 17h

Nintendo Direct et Treehouse Live – 18h

Présentations de Bandai Namco, Yooreeka Games et GameSpot

Cérémonie de remise de prix

Au programme : Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic…

En plus de ces informations, Ubisoft a précisé ce que l’on pouvait attendre de la conférence Ubisoft Forward, le tout premier jour de l’E3. Comme l’on pouvait s’y attendre, le studio fera des révélations concernant les jeux Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine et… Riders Republic. Il est fort probable qu’Ubisoft nous partage de nouvelles vidéos de gameplay ainsi que des informations inédites sur les mécanismes de jeu. Il n’est pas exclu que l’on apprenne également leur date de sortie, excepté pour Far Cry 6 qui est déjà prévu pour le 7 octobre prochain. Ce n’est pas tout puisque Ubisoft donnera également des nouvelles de ses jeux les plus récents tels que For Honor, Trackmania, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Siege and Assassin’s Creed Valhalla.

… Life Is Strange, Babylon’s Fall et Marvel’s Avengers

Quant à Square Enix, le studio a dévoilé que plusieurs choses intéressantes seront au programme de sa conférence. Parmi les jeux présentés, on retrouvera Babylon’s Fall, qui avait initialement été teasé lors d’un State of Play en 2019. Bien évidemment, on aura également des nouvelles du prochain Life Is Strange: True Colors qui est prévu pour le 10 septembre prochain. Puis, Square Enix a également promis quelques informations sur Marvel’s Avengers ainsi que l’avant-première d’un jeu signé Eidos-Montréal.

Enfin, Devolver Digital a également confirmé son show pour le 12 juin sur Twitter, sans pour autant confirmer l’heure de la présentation ou encore son contenu. On se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour le début des festivités !