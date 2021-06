Nintendo Switch : des joueurs recréent Zelda et Mario dans L’Atelier du jeu vidéo

Sorti depuis à peine quelques jours, L’Atelier du jeu vidéo connaît déjà son petit succès sur Nintendo Switch. Sans surprise, les joueurs les plus doués se sont déjà emparé de l'outil pour recréer de toutes pièces des niveaux des célèbres licences The Legend of Zelda et Mario.

© ZeldaBoi1 via Twitter

Alors que beaucoup se contenteront de reproduire difficilement le niveau Rouli-Roula, L’Atelier du jeu vidéo de Nintendo est un véritable terrain de jeu pour les joueurs les plus créatifs (et les plus doués). Comme Dreams ou Roblox, le titre sorti vendredi 11 juin dernier permet de créer ses propres jeux vidéo à partir de rien, tout en profitant d’une interface ultra-simplifiée (pas besoin de savoir coder). L’occasion pour les plus dégourdis d’entre nous de reproduire certains niveaux de leurs jeux préférés, à commencer par les célèbres sagas Mario et The Legend of Zelda.

Added a timer and lapcount

Also pipes now have collision NEW ID: G-006-1B9-DRL#GameBuilderGarage #NintendoSwitch pic.twitter.com/zPqJitAzWZ — ZeldaBoi (Game Building in the Garage) (@ZeldaBoi1) June 14, 2021

Sur Twitter, plusieurs internautes ont ainsi présenté le fruit de leur travail. Depuis Ocarina of Time jusqu’à Mario Kart. Des résultats plutôt bluffants, surtout quand on sait que le jeu est sorti il y a quelques jours à peine. Bonne nouvelle pour ceux qui voudraient s’y essayer, dans L’Atelier du jeu vidéo, chaque projet réalisé par un joueur peut être accessible au reste de la communauté via son code identifiant. Ainsi, pour vous lancer dans une course de Kart façon Super Nintendo réalisée par @ZeldaBoi1, il vous suffit d’entrer le code G-006-1B9-DRL. Avec un peu d’imagination et pas mal de travail, certains ont même réussi à créer des FPS fonctionnels.