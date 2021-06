Twitter officialise un nouvel outil pour lutter contre le cyberharcèlement

Sur Twitter comme sur beaucoup d’autres réseaux sociaux, les mentions sont caractérisées par un @pseudo, et permettent de taguer les personnes dont vous parlez (ou à qui vous parlez) dans vos posts. Une fonctionnalité bien pratique, mais qui accuse de nombreuses limites, notamment lorsqu’il est question de cyberharcèlement. C’est dans cette optique que l’entreprise travaille actuellement sur la mise en place d’une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de se dé-mentionner d’une publication.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just … don't.

Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.

Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL

