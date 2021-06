E3 2021 : Intellivision présente Amico, sa nouvelle console de salon rétro

Le PDG d’Intellivision Entertainment a présenté à l’occasion de l’E3, sa nouvelle console de salon rétro, baptisée Amico.

© Intellivision

Après plusieurs reports, sans doute liés de près ou de loin à la situation sanitaire, l’Amico d’Intellivision est enfin officielle. Moins attendue que la PlayStation 5, qui de son côté souffre toujours d’une pénurie mondiale, cette nouvelle console rétro a été présentée à l’occasion de l’E3, et sera commercialisée dès le 10 octobre prochain.

Rétro, mais pas sous le capot

Si l’Amico a été présentée par le PDG d’Intellivision Tommy Tallarico comme une console de salon rétro axée sur le multijoueur local, cette console à l’ancienne embarquera pourtant avec elle tout un équipement technologique. En plus d’être connectée à Internet (et ainsi de bénéficier de mises à jours régulières), la machine bénéficiera d’un processeur Qualcomm Snapdragon, d’un port HDMI, d’une mémoire extensible via MicroSD et d’un connecteur USB-C. Les manettes sans-fil fonctionneront quant à elles sur batterie, pour une autonomie annoncée de quatre à six heures. Chaque contrôleur embarquera avec lui un écran tactile, un gyroscope, un système de retour de force, des micros et des haut-parleurs.

Un large catalogue

Au total, une cinquantaine de jeux seront installables sur l’Amico. La connectivité Internet permettra non seulement de profiter des dernières mises à jour, mais aussi de se mesurer aux autres joueurs dans des classements en ligne à grande échelle. Les joueurs et les joueuses pourront ainsi retrouver plusieurs titres cultes d’Atari ou Imagic, depuis Utopia jusqu’à Tron Deadly Discs. D’autres titres pourraient d’ailleurs être régulièrement ajoutés au catalogue après la sortie de la machine.

Les jeux annoncés