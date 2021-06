Apple Arcade : trois nouveaux jeux arrivent bientôt, dont Angry Birds Reloaded

Apple va bientôt ajouter trois classiques du jeu mobile sur Apple Arcade afin de diversifier davantage son offre.

Sur Twitter, la firme à la Pomme a dévoilé trois nouveaux jeux pour les abonnés d’Apple Arcade. Au programme, on retrouve Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe et Alto’s Odyssey : The Lost City. Ces trois titres seront bientôt disponibles au catalogue du service d’Apple. Aucune date de disponibilité n’a été dévoilée mais les utilisateurs d’iOS et macOS peuvent s’inscrire pour être notifiés lorsque ces jeux arriveront.

Angry Birds Reloaded est une version plus complète du jeu Angry Birds original. Elle intègre de nouveaux personnages, issus du film d’animation sorti en 2016, de nouveaux niveaux, ainsi que des pouvoirs et capacités spéciales inédites.

Alto’s Odyssey : The Lost City est un jeu de type “endless runner” qui prend place dans un désert de sable aux graphismes poétiques. Avec ce titre, vous voyagez de dune en dune tout en observant des temples en ruines et des canyons parfois imposants. C’est d’ailleurs le meilleur endroit pour effectuer des figures, qui vous rapportent des points en fonction de l’importance de vos combos.

Enfin, Doodle God Universe est un jeu de réflexion assez loufoque. Vous êtes le « dieu » d’une planète vide, qu’il faudra petit à petit peupler et faire évoluer à l’aide d’éléments naturels. Au départ, vous disposez de seulement quatre de ces éléments, qu’il faudra combiner pour en créer de nouveaux, qui créeront à leur tour les éléments modernes de notre civilisation actuelle.

Pour rappel, Apple Arcade est un service disponible sur tous les appareils iOS, macOS et Apple TV au prix de 4,99€. Il vous permet d’accéder à plus d’une centaine de jeux de manière illimitée.