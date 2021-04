Des classiques du jeu mobile pour Apple Arcade

Apple Arcade, le service d’Apple qui donne accès à des dizaines de jeux sans pub ni achats intégrés contre un abonnement, s’est enrichi d’un coup d’une trentaine de nouveaux titres et parmi eux, pas mal de classiques du jeu mobile.

Lancé en septembre 2019, Apple Arcade s’est fait une (toute petite) place sur les iPhone, iPad, Mac et Apple TV des joueurs. Le service, accessible pour 4,99 € par mois (le premier mois est gratuit), ne contient pas de gros jeux triple A, mais il propose bon nombre de titres indépendants, avec l’accent mis sur les jeux d’aventure, les casse-tête et les jeux d’action.

Plus de 180 jeux dans Apple Arcade

Histoire de relancer la machine, Apple a annoncé plusieurs nouveautés cette semaine : en plus de la fournée hebdomadaire de nouveaux jeux, Apple Arcade accueille désormais des « classiques » du jeu mobile. Les abonnés pourront ainsi jouer à Fruit Ninja Classic, Threes, le premier Monument Valley et ses extensions, Cut The Rope (dans une version remastérisée). Des titres que les « vétérans » de la plateforme iOS connaissent bien ! Pour les plus jeunes, ce sera une découverte.

Ces jeux, qui n’ont rien perdu de leur gameplay, restent disponibles dans l’App Store dans leur version payante ou freemium (avec de la publicité). Mais les versions Apple Arcade sont jouables sans pubs ni achats intégrés. Par ailleurs, une nouvelle catégorie « Timeless Classics » propose des versions numériques de jeux de plateau comme un jeu de dames, un jeu d’échecs (dont le très bon Really Bad Chess), mais aussi un Solitaire et un Sudoku.

Le service accueille aussi des nouveautés originales et exclusives comme NBA 2K1 Arcade Edition et la relecture de The Oregon Trail par Gameloft. L’« Originals » le plus important de la semaine, c’est Fantasian, un titre développé par le créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. C’est un jeu de rôle qui se déroule dans des décors miniatures réalisés à la main.

Ces nouveautés pourraient redonner envie à tous ceux qui ont abandonné Apple Arcade de revenir y jeter un œil. Les classiques en particulier pourraient aider le service à trouver ses marques.