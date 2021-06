Bételgeuse : Le mystère de l’assombrissement enfin résolu

Contrairement à ce qu'une hypothèse très alléchante laissait entendre, Bételgeuse n'est pas sur le point de finir en supernova.

Une illustration de la théorie sur l'assombrissement de Bételgeuse qui s'est révélée correcte. A droite, le fameux nuage de poussière.. © NASA, ESA, and E. Wheatley (STScI)

Aussi puissante soit-elle, la science reste tributaire des humains qui la pratiquent. Parmi toutes les hypothèses formulées, certaines seront extrêmement excitantes et prometteuses… mais nombre d’entre elles vont immanquablement s’avérer fausses. C’est exactement ce qui s’est passé avec Bételgeuse, qui n’est finalement pas à l’article de la mort.

Les spécialistes connaissent bien cet astre pour sa luminosité qui varie périodiquement. Mais en 2019, elle a connu un assombrissement très intense, dont l’origine était encore incertaine. Deux scénarios étaient avancés, dont un particulièrement excitant: sa possible mort imminente, suivie d’une spectaculaire supernova. L’autre, moins impressionnant, fait état d’un simple nuage de poussière venu occulter l’étoile.

Le suspense prend désormais fin avec la publication d’une étude menée fin 2020 : non, Bételgeuse n’est finalement pas à l’agonie. Il s’agissait effectivement d’un simple nuage de poussière cosmique qui s’est formé à proximité. Celui-ci a donné l’impression aux observateurs que la luminosité de l’étoile baissait en flèche. Or, cela peut représenter un signe que l’étoile commence à arriver au bout de son combustible. Dans ce scénario, les réactions nucléaires permanentes qui l’alimentent prennent fin : il n’y a donc plus de source d’énergie pour contrebalancer la force gravitationnelle extrême. En réaction, l’étoile s’écroule sur elle-même avant de “rebondir” dans une formidable explosion : c’est une supernova.

Beaucoup d’espoir… et un retour à la case départ

Le feu d’artifice tant attendu n’aura donc probablement pas lieu et force est de constater que beaucoup d’observateurs se sont légèrement emballés. Ce qui avait déclenché toute cette frénésie, c’est avant tout la perspective de pouvoir observer directement une supernova. Ce phénomène,encore jamais observé en direct dans notre galaxie, est pourtant d’une importance cruciale. Ces explosions titanesques ont joué, jouent encore et continueront à jouer un rôle essentiel dans l’histoire de l’univers. Elles disséminent les éléments chimiques produits par nucléosynthèse au cœur des étoiles. Elles ensemencent donc de nouveaux astres et autres éléments, façonnant ainsi le monde tel qu’on le connaît.

Pour les astronomes, c’est certainement une déception d’être finalement privé de ce qui aurait été l’observation d’une vie. Ils continueront donc à scruter l’espace pour pouvoir enfin observer ce phénomène à une distance raisonnable et dans le bon timing. L’enjeu est de taille, car vu leur importance dans la dynamique de notre univers, il ne fait aucun doute qu’elles regorgent de réponses à de nombreuses questions en astronomie et en physique fondamentale. Il ne reste plus qu’à identifier de nouveaux astres candidats et à braquer un télescope dessus !