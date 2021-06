OnePlus et Oppo fusionnent pour le meilleur… et pour le pire ?

C’est officiel : OnePlus n’est plus une marque indépendante et fusionne avec Oppo, constructeur phare du géant chinois BBK Electronics.

© JDG

« Un nouveau voyage pour OnePlus ». Voilà ce qui se profile pour la marque chinoise après cette annonce grandiloquente : OnePlus vient d’officialiser sa fusion avec Oppo. La marque n’est pas morte pour autant, elle évoluera désormais systématiquement aux côtés d’Oppo.

Finalement, cette annonce ne fait que confirmer le mariage entre deux marques qui étaient déjà fortement liées l’une à l’autre. OnePlus et Oppo appartiennent toutes deux à la multinationale chinoise BBK Electronics, qui possède également Vivo ou encore Realme.

Il y a un an, les activités de recherche et développement de OnePlus avaient été fermées et intégrées à celles d’Oppo. De plus, il suffit de regarder les derniers produits des deux marques pour se rendre compte de la ressemblance.

Qu’implique cette fusion ?

Que les fans de OnePlus se rassurent. Pete Lau, PDG de OnePlus, a annoncé la nouvelle dans un billet de blog et se montre plutôt optimiste quant à cette fusion. Il explique que cette synergie n’empêchera pas OnePlus de « continuer d’opérer de manière indépendante (…) Nous allons continuer de lancer des produits OnePlus, d’organiser des événements et d’échanger directement avec vous sur les mêmes canaux que d’habitude. »

Pour l’heure, les modalités de cette union restent bien flous, et il conviendra d’attendre le lancement de futurs produits pour constater à quel point OnePlus et Oppo vont se rapprocher. Dans les commentaires de la communauté de OnePlus sous le post de blog, certains membres ne cachent pas leur inquiétude. « OxygenOS est l’oxygène de OnePlus. N’y ajoutez pas de couleurs ! Restez fidèle à l’esprit Never Settle » déclare un internaute, tandis qu’un autre espère que « l’intégration ne soit pas si profonde qu’elle tue un jour la marque OnePlus ».