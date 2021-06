Honor dévoile ses nouveaux fleurons et annonce une excellente nouvelle

Désormais indépendante de Huawei, Honor vient d’officialiser le retour des services de Google sur ses smartphones, à commencer par ses derniers Honor 50 et 50 Pro.

© Honor

Honor profite de ce mois de juin pour lever le voile sur ses Honor 50 et 50 Pro, deux smartphones de milieu de gamme qui débarqueront en Chine d’ici la fin du mois. Surtout, la marque en profite pour officialiser une excellente nouvelle : elle récupère bien les services de Google sur ses terminaux. Désormais détachée de Huawei, Honor est exempté des sanctions américaines qui pèsent toujours sur la marque qui fut autrefois sa maison mère.

Après deux ans passés sans possibilité d’installer les services de Google et d’embarquer le Play Store sur ses appareils, Honor confirme donc que ses nouveaux smartphones y auront le droit. Ceux-ci seront installés d’emblée sur ses nouveaux Honor 50 et 50 Pro, deux smartphones à la fiche technique musclée.

Honor 50 et 50 Pro, deux milieux de gamme prometteurs

Les nouveaux smartphones présentés par Honor en Chine n’ont pas encore de date de sortie dans nos contrées, mais ils devraient bel et bien être rendus disponibles en France dans les mois à venir.

Les Honor 50 et 50 Pro partagent leur design et une partie de leur fiche technique, dont le même processeur, un Snapdragon 778G accompagné de 8 Go de RAM. Le Honor 50 propose une dalle OLED de 6,57 pouces tandis que le Honor 50 Pro embarque une dalle OLED de 6,72 pouces avec une densité de pixel légèrement supérieure. Ces deux dalles disposent d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Autrement, on retrouve un batterie de 4 300 mAh sur le Honor 50 et de 4 000 mAh sur le Honor 50 Pro. Le premier est compatible avec la recharge rapide à 66W tandis que le second proposera une recharge à 100W.

À l’arrière, les deux smartphones s’affichent avec un bloc photo identique, reposant sur deux énormes cercles disposés l’un sous l’autre, à la manière d’un certain Huawei P50. On retrouve la même configuration sur les deux modèles : un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP, et enfin un capteur dédié à la profondeur de champ de 2 MP. À l’avant, tous deux embarquent un capteur grand-angle de 32 MP, mais le modèle « Pro » bénéficie d’un ultra grand-angle de 12 MP en sus.

Le Honor 50 sera vendu au prix de 2 699 yuans en Chine, soit l’équivalent de 350€ HT. Le Honor 50 Pro sera quant à lui commercialisé au prix de 3 699 yuans, soit environ 480€ HT. Honor en a également profité pour lever le voile sur un modèle d’entrée de gamme, baptisé Honor 50 SE, qui reprend le bloc photo arrière de ses grands frères mais dispose d’une puce signée MediaTek (Dimensity 900 5G) et fait l’impasse sur l’OLED. Celui-ci sera vendu 2 399 yuans en Chine, soit 310€ HT environ.