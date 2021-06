le prix de cette chaise gaming s’écroule sur Amazon, votre dos vous remerciera

Ce siège gamer GT Racing profite d'une belle réduction sur Amazon, c'est le moment d'être enfin confortablement assis devant votre bureau.

© GT Racing

Habituellement proposé à 289,99 euros, ce fauteuil de bureau pivotant GTRacing profite aujourd’hui d’une jolie remise de 50 euros. L’occasion d’enfin vous offrir un siège confortable pour jouer ou travailler de longues heures à votre bureau. Attention, pour profiter de la remise, vous devez cocher une petite case sur la fiche produit, faisant chuter l’ensemble à 239,99 euros pendant un temps limité.

Accoudoirs 4D et coussin lombaire

Très clairement, ce siège GTRacing s’inspire fortement du célèbre SecretLab Titan. Le design a été repris ici en très grande partie , avec les mêmes couleurs, et la même conception. C’est une bonne nouvelle car le siège ne fait ainsi pas dans l’excentricité. Sobre, il s’intégrera bien dans la plupart des intérieurs. Pour ce qui est de la solidité de la fiabilité, il s’appuie une base en aluminium solide. L’ensemble est recouverts de similicuir pour parachever une esthétiquement visuellement assez haut de gamme.

Côté confort, l’inclinaison peut aller jusqu’à 170°, pour une position qui ravira les habitués de la sieste, ou encore pour regarder des films. Enfin, la chaise dispose d’accoudoirs dits “4D”, ce qui vous permet de les abaisser, rehausser, de les incliner, bref, de les positionner selon votre préférence ou en fonction de votre bureau. À l’usage, c’est une vraie différence par rapport aux fauteuils “gamers” ne disposant pas cette mécanique.

Ce modèle débarque avec de nombreuses qualités, toutes inspirées de la Titan. On profitera donc d’un coussin lombaire réglable via une molette, qui remplace le traditionnel coussin physique, souvent peu adéquat et plus gênant qu’autre chose.

La chaise repose sur 5 roues distinctes, répartissant le poids de manière équilibrée. Elle supporte un poids allant jusqu’à 150 kg, et convient aux personnes de moins d’un 1m90. Elle est de plus montée piston hydraulique de classe 4. Le constructeur propose jusqu’à 5 ans de garantie, laissant entendre que cette chaise devrait tenir dans le temps et résister aux nombreuses sessions endiablées de jeux vidéo que vous lui ferez subir.