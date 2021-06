Kaamelott : Alain Chabat fait face à Alexandre Astier dans un nouvel extrait

30 jours avant sa sortie en salles, le nouveau long-métrage d’Alexandre Astier se dévoile dans un premier extrait. Diffusée sur M6, la courte séquence confronte Arthur Pandragon et le duc d’Aquitaine, toujours incarné par Alain Chabat.

© SND

Dans un mois, tout pile, la saga Kaamelott fera son grand retour. L’univers imaginé par Alexandre Astier va s’offrir une incursion sur le grand écran, près de 12 ans après sa conclusion sur M6. Si le long-métrage reste encore très mystérieux, une seule bande-annonce a pour le moment été partagée, le réalisateur a fait une surprise à ses fans de la première heure sur la sixième chaîne. Vendredi soir, une première séquence a été dévoilée au téléspectateur. Sans surprise, on retrouve Alexandre Astier dans la peau d’Arthur, le roi de Bretagne. Près de dix ans après avoir disparu, et laissé le trône à Lancelot, l’héritier Pendragon revient sur les terres bretonnes et rencontre le Duc D’Aquitaine. Toujours incarné par Alain Chabat, il est accompagné par sa duchesse Géraldine Nakache. On découvre également Guillaume Gallienne, qui devrait incarner Alzagar. C’est l’un des nouveaux personnages qui seront présentés dans ce premier volet de la trilogie.

Dix ans après les événements de la série

Du reste, Kaamelott : premier volet nous plongera dix ans après la fin de la série. Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arhur Pendragon. L’heure est à la résistance pour le royaume et les alliés d’Arthur qui vont tout faire pour renverser l’ancien chevalier de la table ronde et restituer la couronne au personnage incarné par Alexandre Astier.

Au casting, on retrouvera donc Lionnel Astier dans la peau de Leodagan, Franck Pitiot et Jean-Christophe Hembert respectivement dans les rôles de Perceval et Karadoc. Joëlle Sevilla incarnera à nouveau Dame Séli alors que c’est Jacques Chambon qui campera Merlin. Thomas Cousseau reviendra quant à lui dans la peau de l’impitoyable Lancelot.

En attendant le 21 juillet prochain, les passionnés pourront retrouver toutes les nouvelles musiques originales sur Spotify et Deezer. Composées par le réalisateur lui-même, elles ont également été regroupées dans un double vinyle et CD, disponible ici.