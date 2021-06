Smartphones 5G : Apple en tête, mais la croissance de Samsung est très forte

La 5G s'installe petit à petit dans le paysage et entre les mains des utilisateurs. La demande en smartphones 5G est restée très forte durant les trois premiers mois de l'année, et c'est l'iPhone 12 qui est en tête.

© JDG

Au premier trimestre, les livraisons de smartphones 5G ont progressé de 6% par rapport à la même période de 2020. 136 millions d’unités ont été livrées dans le monde entier, avec une demande forte en Chine, aux États-Unis et aussi en Europe, selon Strategy Analytics. Et cela ne devrait faire qu’augmenter au fur et à mesure du déploiement des réseaux 5G, un domaine dans lequel le vieux continent est à la traîne.

Forte croissance chez Samsung

En tout, les livraisons de modèles 5G devraient atteindre 624 millions d’unités sur l’ensemble de l’année, d’après les prévisions des analystes. Un chiffre qui se compare très favorablement aux 269 millions livrées tout au long de 2020. Il faut cependant relever qu’un poids lourd a attendu la fin de l’année pour lancer ses premiers modèles 5G : Apple bien sûr, avec les quatre versions d’iPhone 12.

Durant les trois premiers mois de l’année, Apple affiche donc une part de marché mondiale de 29,8%, avec 40,4 millions d’iPhone 12 livrés. De bons chiffres, mais le diable se cache dans les détails : d’un trimestre à l’autre, la croissance des livraisons pour Apple a plongé de 23% par rapport au dernier trimestre 2020.

Pendant ce temps, des constructeurs comme OPPO et Vivo, deuxième et troisième du classement, ont enregistré une progression des livraisons dans le vert avec des croissances de respectivement 55% et 62%. Sans parler de Samsung, qui surfe également sur la vague de la 5G avec une hausse vertigineuse de ses livraisons d’appareils 5G de 79% !

OPPO a livré 21,5 millions de smartphones 5G au premier trimestre, contre 19,4 millions pour Vivo et 17 millions pour Samsung. Le constructeur coréen a bénéficié de la plus forte croissance durant ce trimestre, grâce aux performances de ses Galaxy S21 5G, S21 Ultra 5G, et S21+ 5G. Sans oublier les modèles milieu de gamme qui, chez tous les fabricants, commencent à intégrer la 5G à des prix plus doux.