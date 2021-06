L’Atari VCS enfin en précommande !

Atari, le mythique constructeur et éditeur de jeux, est de retour sur son marché de prédilection avec la VCS, relecture rétro-moderne de sa console d'anthologie. Un produit que les joueurs nostalgiques attendent depuis des années.

© Atari

Beaucoup pensaient que l’Atari VCS n’était qu’un vaporware, un produit maintes fois annoncé qui ne sortirait jamais. Le projet, lancé en 2018 sur Indiegogo, devait en effet permettre au constructeur de lancer la commercialisation grand public de la console. Elle devait être lancée en 2019, mais il a fallu attendre deux ans de plus pour qu’enfin, on puisse la précommander.

Des années d’attente

Anciennement appelé Ataribox, le boîtier est commercialisé en deux versions : 299,99 $ pour le modèle Onyx de base, 399,99 $ pour un bundle comprenant un joystick Classic et un contrôleur Modern. Deux coloris sont aussi proposés : Black Walnut ou Onyx. Les manettes coûtent 59,99 $ pièce.

L’Atari VCS est livrée avec 100 jeux sortis en borne d’arcade et sur l’Atari 2600. Le joueur a également accès à la bibliothèque de jeux Antstream Arcade. Il est également possible de s’en servir comme d’un PC, puisqu’on peut installer Windows ou Linux ! Enfin, la console intègre des services de streaming (Netflix, Prime Video…). De base, l’appareil permet aussi de surfer sur internet avec Chrome et d’utiliser les applications Workspace de Google.

Techniquement, l’Atari VCS fonctionne avec un processeur Ryzen d’AMD, 8 Go de RAM, 32 Go de stockage, quatre ports USB 3.1, une sortie HDMI 2.0, un port Ethernet Gigabit, le Bluetooth 4.0 et le Wi-Fi b/g/n sur les deux bandes de fréquences 2,4 et 5 GHz. Niveau vidéo, la 4K est de la partie ainsi que l’intégration HDCP 2.2.

Difficile de se prononcer sur les capacités de ces caractéristiques dans le cadre d’un usage « PC », par contre tout cela suffira bien pour les jeux Atari ou pour regarder Netflix. Malheureusement, pour le moment le constructeur n’annonce pas de commercialisation en Europe, mais il laisse la porte ouverte à une telle possibilité.