Michelin développe une étonnante voile d’aile gonflable pour les navires

Michelin n'est pas qu'un fabricant de pneumatiques. Le groupe français ne manque pas d'imagination pour adapter les technologies mises au point pour ses pneus à d'autres domaines, et pourquoi pas la propulsion de bateaux de gros tonnage par… le vent !

© Michelin

Les cargos, les porte-containers, les gaziers ou encore les pétroliers, ce sont des navires immenses qui nécessitent une énorme capacité de propulsion. Tous fonctionnent avec des carburants polluants, mais Michelin veut proposer non pas une alternative au moteur traditionnel, mais une manière originale de consommer moins : une voile d’aile capable de prendre suffisamment de vent pour pousser ces gros navires.

Profiter du vent

Le projet Wing Sail Mobility (WISAMO) est une voile gonflable qui peut se rétracter rapidement lorsque le vent n’est plus au rendez-vous. Elle se compose d’un compresseur d’air pour gonfler la voile, et d’un mât télescopique. Elle peut être utilisée seule, mais il est aussi possible d’en installer plusieurs afin de maximiser les performances de la poussée par le vent.

Selon Michelin, une voile d’aile WISAMO peut aider à abaisser la consommation d’un navire de 10 à 20%. Pas inintéressant pour réduire les émissions de CO2 et réaliser des économies de carburant. Le constructeur assure que sa voile sait résister aux intempéries et aux orages et qu’une fois installée, la maintenance est quasiment nulle. Pas besoin de former des membres d’équipage à la navigation à la voile.

La voile d’aile peut intéresser des navires marchands tout comme des bateaux de plaisance. Les clients pourront intégrer la voile dès la conception du bateau, ou l’intégrer à des navires existants. Michelin prévoit un premier bateau équipé de la voile dès l’année prochaine, pour une période de test avant l’industrialisation.