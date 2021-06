Asus Zephyrus G14 : ce laptop avec RTX 3050Ti s’écroule de 500 euros pour Prime Day

Le très bon PC portable Asus Zephyrus G14 profite d'une excellent réduction pendant Prime Day. 500 euros de moins sur la version avec RTX 3050Ti.

© Asus

Laptop pour le moins réputé, l’une des dernières versions du Asus Rog Zephyrus G14 a droit à une très belle promotion sur Amazon pour Prime Day. Lancé il y a 3 mois au prix de 1799 euros, il ne coûte que 1299 euros pendant Prime Day dans sa version avec RTX 3050Ti et AMD Ryzen 7 5800. C’est donc une réduction de 500 euros par rapport au prix de lancement pour un laptop pourtant particulièrement complet.

Asus Zephyrus G14 : puissant et peu encombrant

Le Zephyrus G14 s’articule autour d’un écran 14 pouces 144 Hz affichant une définition FHD. C’est parfaitement en adéquation avec le reste de la configuration. Processeur AMD Ryzen 7 5800HS à 3 GHz et pouvant monter à 4,3 GHz. On trouve à ses côtés un GPU Nvidia RTX 3050Ti et 16 Go de RAM. Cette ensemble sera en mesure de faire tourner à 144 Hz la plupart des jeux compétitifs comme League of Legends, CS : GO ou encore Valorant.

Les jeux seront stockés sur les 512 Go de SSD NVMe. Il est donc particulièrement rapide et permettra ainsi à la machine de démarrer en clin d’œil. En jeu, les temps de chargement seront aussi sensiblement réduits. C’est toujours un gain de confort au quotidien. Le genre de choses sur lesquelles on a bien du mal à revenir une fois qu’on y a goûté.

Pour le reste, c’est un laptop très accompli avec un clavier rétroéclairé et un écran presque bord à bord. Il a en plus le mérite d’être assez compact et léger pour un ordinateur destiné aux joueurs. Il est épais de 1,79 mm, et ne pèse que 1,6 Kg. Le PC reste donc largement portable, contrairement à d’autres PC gamer vous pourrez donc facilement vous déplacer avec ce dernier.

Connectique complète

Pour ce qui est de la connectivité, il prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1. Vous trouverez aussi un connecteur HDMI, deux ports USB A et deux ports USB C ainsi que la traditionnelle prise jack. L’ordinateur est livré avec Windows 10. C’est appréciable à l’heure où certains constructeurs ne préinstallent pas toujours l’OS de Microsoft afin de tirer les prix vers le bas.

