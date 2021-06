La Xbox Series X perd une des ses exclusivités au profit de la PS5

The Medium débarquera sur PlayStation dans à peine quelques mois après un franc succès sur Xbox Series X/S.

Un peu flippante, non ? © Bloober Team

Actuellement portant le titre d’exclusivité Xbox Series X/S, The Medium va bientôt intégrer le catalogue de jeux disponibles sur PS5, la console next-gen concurrente. En effet, Sony et le studio de développement Bloober Team viennent d’annoncer le portage pour le 3 septembre prochain. Une petite bande-annonce de révélation accompagne cette nouvelle que vous pouvez regarder ci-dessous.

The Medium est un jeu d’aventure dans lequel vous incarnez une femme capable de discerner deux mondes distincts, celui des morts et celui des vivants, et d’exister dans chacun de ces mondes. Dans certaines sections du jeu, vous serez même amenés à faire l’expérience des deux mondes simultanément. C’est un jeu qui mêle action et réflexion, avec quelques pointes d’horreur, et qui a été très largement félicité par la critique.

Un coup dur pour Xbox ?

Depuis son lancement le 10 novembre 2020, la Xbox Series X/S peine à se faire un catalogue d’exclusivités conséquent et The Medium était une des rares pépites à n’être disponible que sur la console de Microsoft. Pour rappel, The Falconeer, autre exclusivité Xbox présente sur la liste des jeux pour le lancement de la Xbox Series X/S, va également débarquer sur PS4 et PS5 dès cet été.

Cependant, on ne peut pas dire que Microsoft ne prépare pas l’avenir en ce qui concerne les exclusivités puisqu’une tonne d’entre elles ont été dévoilées lors de la conférence Xbox & Bethesda à l’E3 2021. Grâce à l’acquisitions de nombreux studios de développement, l’avenir s’annonce radieux du côté de l’entreprise, qui va bientôt pouvoir gouter aux fruits de ses investissements. On peut notamment citer le titre Starfield, extrêmement attendu et exclusif à la console next-gen de Microsoft.