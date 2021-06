Ce drone sauveteur peut localiser vos cris de détresse

Avec ses quatre micros, ce drone facilite le travail des secours en les aidant à localiser des personnes en détresse pour gagner un temps précieux.

Le fameux drone, avec ses quatre micros montés verticalement. © Varela et. al. / Fraunhofer-Gesellschaft

Oh, tu peux crier autant que tu veux. Personne ne peut t’entendre, personne ne viendra te sauver !

Tout le monde connaît cette réplique culte, présente dans un nombre incalculable d’œuvres de fiction. Tous les grands méchants qui l’ont ajoutée à leur répertoire étaient certainement très fiers de leur effet dramatique. Mais à cause de l’institut Fraunhofer, ce grand classique pourrait prendre du plomb dans l’aile; ils ont développé un drone capable de localiser les cris humains.

Plutôt que pour secourir les dames en détresse d’Hollywood, la très célèbre institution de recherche et développement allemande a souhaité s’attaquer à un problème bien plus concret : l’intervention d’urgence en contexte de catastrophe naturelle.

Un assistant high-tech pour sauveteur

Pour créer ce drone, les chercheurs ont d’abord dû créer une base de données de cris, et autres sons associés à une situation de détresse. Un système basé sur l’intelligence artificielle a ensuite pris le relais pour filtrer les sons ambiants et ceux émis par le drone lui-même. Le suite est plutôt simple : il suffit à l’appareil de capter l’un des sons en question, et de s’en rapprocher autant que possible. Et le système semble fonctionner : d’après Macarena Varela, ingénieure en chef du projet, leur drone a pu estimer la position d’une “victime” en quelques secondes à peine.

Dans ces configurations, les services d’urgence sont confrontés à certaines situations qui posent systématiquement problème. Imaginez un éboulement, glissement de terrain, avalanche, séisme… La localisation des victimes peut s’avérer très compliquée lorsque tout un pan du paysage se retrouve enseveli. Dans ces cas où la moindre minute compte, les humains se retrouvent parfois démunis. Certes, il existe aujourd’hui de nombreux moyens techniques. Nos amis des brigades canines effectuent également un travail remarquable, mais cela ne suffit pas toujours.

Tout un faisceau d’usages possibles

Les drones, eux, sont rapides, agiles, de petite taille et, bien évidemment, ils volent. Autant de caractéristiques qui en font un excellent compagnon pour localiser des victimes coincées sous des décombres, dans une cavité… Certes, il faut encore une équipe de sauveteurs pour réaliser l’opération; on imagine mal un petit aéronef transporter une civière ou administrer un traitement. Mais les drones peuvent se montrer d’un grand secours.

On peut aussi imaginer qu’un tel drone puisse être utile dans d’autres contextes. La recherche de personnes disparues en forêt vient assez vite à l’esprit, par exemple. On peut aussi concevoir un drone capable de patrouiller pour assister un maître-nageur dans sa tâche, et ainsi de suite. Vous l’aurez compris, cette trouvaille pourrait bien se révéler utile dans des cas très concrets ! Le récapitulatif de leurs travaux est disponible ici.