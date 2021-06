États-Unis : Après Trump, Joe Biden pourrait lui aussi bannir les applications chinoises

Alors que Trump avait déclaré la guerre aux applications chinoises pendant son mandat, Joe Biden pourrait lui aussi emprunter le même chemin, preuve que les tensions entre les deux pays sont toujours d’actualité.

© Nitish Gupta / Pixabay

Sous la présidence de Donald Trump, les applications chinoises – TikTok et Wechat tout particulièrement, ont été maintes fois menacées de bannissement. Depuis l’installation de Joe Biden à la Maison Blanche, beaucoup pensaient que l’étau allait se desserrer autour de la Chine, marquant la fin de certaines tensions entre les deux pays.

Oui mais voilà : même si Joe Biden a commencé son mandat en révoquant la décision de son prédécesseur à l’encontre des applications chinoises, certaines décisions restent toujours d’actualité. Ainsi, les sanctions à l’encontre de Huawei ne sont pas encore prêtes d’être levées. Pour rappel, l’entreprise chinoise est depuis déjà plusieurs mois bannie du sol américain. Concernant les applications, l’administration Biden a réaffirmé sa position, en annonçant qu’elle se montrerait toujours aussi intransigeante pour s’assurer qu’aucune d’entre elles ne tenterait une atteinte à la sécurité nationale.

Une position ferme… mais pas fermée

Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Joe Biden aurait ainsi décidé d’adopter une position ferme au sujet des applications chinoises. Pour autant, le président américain aurait décidé d’adopter une position plus diplomatique que son prédécesseur, en invitant d’abord les entreprises concernées à faire preuve de transparence pour continuer à exister sur le marché américain. Ainsi, une application soupçonnée d’espionnage et appelée à comparaître devant le département du Commerce aura trente jours pour s’opposer aux décisions gouvernementales, ou proposer des mesures pour mieux sécuriser ses données utilisateurs sur le sol américain.

La Chine et la Russie dans le viseur

Sans surprise, et même si Joe Biden semble plus enclin à discuter avant de bannir qui que ce soit, cette série de mesures vise tout particulièrement la Russie et la Chine, régulièrement soupçonnés d’espionnage sur le territoire américain. Pour Tencent, WPS Office et beaucoup d’autres, il s’agira donc de montrer patte blanche avant de continuer à opérer aux États-Unis.