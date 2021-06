Le SSD 4 To 870 QVO de Samsung est enfin abordable pour Prime Day

Enlevez définitivement les disques à plateaux de votre PC. Le SSD 4 To de Samsung profite de 110 euros de réduction pendant Prime Day.

© Samsung

Lancé durant l’été 2020, le Samsung 870 QVO succède au 860 QVO. Cette nouvelle génération de SSD interne conserve les mêmes bases techniques avec quelques petites améliorations, notamment au niveau de la vitesse. Elle est annoncée comme 15% supérieure à la génération précédente. Pour Prime Day, c’est la version 4 To de SSD qui chute le plus drastiquement : 110 euros de réduction, à 279 euros au lieu 389. C’est presque 30% de réduction et c’est surtout enfin l’occasion de remplacer votre disque à plateaux par un SSD. Pour la première fois, les SSD de 4 To sont — relativement — abordables.

Profitez de l’offre

4 To sinon rien

Ce SSD s’appuie sur de la mémoire QLC pour gagner en capacité en conservant un tarif assez bas. Cette technologie “Quad Level Cells” permet de stocker plus d’information par cellule et donc d’augmenter de fait la densité d’information par cellule. La contrepartie est que l’on perd en peu en performances. Pour pallier ce problème, Samsung a intégré un cache SLC, qui fait l’inverse : plus de performances, mais moins de capacité.

C’est une bonne stratégie de la part du coréen, mais même sans cela, le SSD serait resté très largement plus rapide qu’un disque à plateaux traditionnel. La marque annonce ici des débits en lecture de 560 Mo/s par seconde, très, très loin des HDD qui dépassent rarement les 100 Mo/s. Comme tous les SSD 2,5 pouces, il se connecte en SATA. Attention, si vous comptez l’installer dans un emplacement 3,5 pouces, il est livré sans adaptateur pour ledit slot.

Précisons également que cette mémoire QLC possède par ailleurs une durée de vie un peu moins longue. Ceci étant dit, dans le cadre d’un usage grand public, vous n’arriverez probablement toutefois pas à user la mémoire jusqu’à la panne. Samsung annonce d’ailleurs trois ans de garantie ou 360 To d’écriture au total. Autrement dit, c’est donc un peu plus de 300 Go d’écriture par jour en moyenne sur ces 3 ans, vous avez donc de la marge.

Ce disque 4 To pourra également facilement remplacer votre ancien disque de stockage qui utilise encore des plateaux mobiles. Si votre disque principal sur lequel est installé le système est probablement un SSD ou SSD NVMe, ce n’est pas forcément le cas de celui qui sert à stocker vos contenus multimédias. Avec ce disque 4 To vous pourrez enfin passer au tout SSD et pour un prix qui n’est plus si mirobolant pendant ce Prime Day 2021.

Profitez de l’offre