Kaamelott : le film se dévoile avec des photos inédites

Kaamelott : Premier Volet s’est récemment ajouté à la longue liste des productions cinématographiques reportées à cause de la crise sanitaire. Ces nouvelles photos aideront sans doute à faire passer la pilule.

Le report de Kaamelott : Premier Volet a constitué un véritable coup de tonnerre pour les fans qui attendaient ce film depuis très longtemps, et plus généralement pour le cinéma français, qui a plus que jamais besoin de titres populaires pour se relancer. Malheureusement, le couvre-feu avait obligé un Alexandre Astier pourtant déterminé à annuler la sortie de son film, prévu initialement pour le 25 novembre. Toujours orphelin d’une date, le film devrait finalement sortir dans « les meilleures conditions », pour reprendre les mots du communiqué de SND, le studio à l’origine du film. Il y a quelques semaines, Alexandre Astier avait dévoilé la bande-originale du film Kaamelott. Aujourd’hui, ce sont des photos inédites qui viennent de sortir.

Patience est mère de… #KAAMELOTT ! Toute une série d'images inédites extraites de "Kaamelott : Premier Volet", pour votre plaisir. ⚔️ Ajoutez le film à vos envies : https://t.co/eEJFGuoWeS ❤️ pic.twitter.com/9Ix6ao6JSX — SensCritique (@SensCritique) November 12, 2020

Ces nouvelles images sont parfaitement emblématiques de l’ambition que représente le film Kaamelott, un projet qu’Alexandre Astier tient beaucoup à coeur. Le film, dont l’intrigue est dans la continuité de la série de M6 diffusée entre 2005 et 2009, se veut plus épique et proposera une aventure à grande échelle. Les photos montrent d’ailleurs différents environnements, logique quand on sait que les nouvelles péripéties du Roi Arthur le mèneront jusqu’à Rome. Le futur film sera probablement à la hauteur de son ambition, à savoir un grand succès au box-office, chose impossible dans le contexte actuel.

Les photos constituent également une excellente vitrine du casting prolifique et qualitatif du futur film. Arthur (Alexandre Astier) sera bien entendu la pièce maîtresse de l’aventure, mais on retrouvera ses compagnons aussi fidèles que stupides (Perceval et Karadoc, incarnés respectivement par Franck Pitiot et Jean-Christophe Hembert), ainsi que de grands noms du cinéma français qui ont déjà fait des apparitions dans la série (Alain Chabat, Antoine de Caunes, Audrey Fleurot…). En revanche, le chanteur Sting, petite surprise du casting de Kaamelott : Premier Volet n’apparaît pas sur ces clichés. Kaamelott : Premier Volet n’a pas encore de date, mais il devrait sortir en 2021 et être le premier film d’une trilogie.