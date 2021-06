Pornhub : MindGeek attaqué en justice pour ses vidéos de viol et de revenge porn

Plusieurs dizaines de femmes ont attaqué la maison-mère de Pornhub en justice pour avoir hébergé des vidéos de rapports sexuels non-consentis.

C’est une affaire récurrente chez Pornhub. Ce jeudi, plusieurs dizaines de femmes ont déposé une plainte contre MindGeek, la maison-mère de Pornhub. Les plaignantes accusent l’entreprise d’avoir sciemment autorisé la mise en ligne et la diffusion de vidéos pornographiques mettant en scène des viols, du revenge porn, et même des abus sexuels pédocriminels, rapporte Gizmodo.

Déposée cette semaine, la plainte a été déposée auprès du tribunal américain du district central de Californie. Elle réunit 34 plaignantes au total, toutes victimes des abus présumés de Pornhub. “Il s’agit d’une affaire de viol, pas de pornographie” indique ainsi le procès-verbal, qui demande des dommages et intérêts pour les plaignantes, ainsi que pour les “milliers d’autres victimes”.

Pornhub durcit sa modération

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que Pornhub est pointé du doigt pour les contenus problématiques présents sur sa plateforme. Le site pornographique avait déjà retiré la moitié de ses vidéos en décembre dernier, chassant les nombreux contenus illicites présents à son catalogue. L’entreprise avait ensuite détaillé sa nouvelle politique de modération, en s’engageant à favoriser un espace sécurisé, réservé aux adultes majeurs et vaccinés.

Le procès appelle aussi MingGeek à adopter un règlement plus strict sur l’ensemble de ses sites pornographiques. En plus de Pornhub, l’entreprise possède aussi plus d’une centaine de références du X, notamment RedTube et YouPorn. Suite aux plaintes déjà déposées l’année dernière, plusieurs établissements bancaires comme Visa et MasterCard avaient pris la décision de rompre leurs liens avec le groupe.