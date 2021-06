Les Chromebook sont à prix cassés sur Amazon, notre sélection pour bien choisir

Amazon propose des réductions sur plusieurs Chromebook, les voici toutes et nos recommandations pour faire votre choix.

© Asus et notre talent sur Photoshop

Les Chromebook ont initialement reçu un accueil circonspect. Avec le temps ces machines atypiques tournant sous Chrome OS ont gagné en maturité et en fonctionnalités, notamment grâce au support des applications Android. Elles ont désormais trouvé leur public et gagnent chaque jour en popularité. Si l’aventure d’une machine compacte, légère, peu coûteuse, mais très compétente pour des usages bureautiques vous tente, vous êtes au bon endroit.

Peu puissantes sur le papier, les Chromebook sont des machines bien plus capables qu’elles en ont l’air. Chrome OS est un système particulièrement léger qui, grâce au renfort de services cloud de Google, est en mesure d’encaisser toutes les tâches bureautiques et de consommation de contenus habituelles. Cela en fait des PC portables particulièrement adaptés pour les étudiants ou comme machines d’appoint.

Envie de tenter l’aventure ? Voici les promotions des Prime Day et nos conseils pour choisir la bonne promo. Vous pouvez également retrouver tout le catalogue dans le lien juste en dessous.

Asus Chromebook CX1100CNA à 199 euros

Pour Prime Day, Amazon accorde un rabais de 100 euros sur le Chromebook Asus de CX1100 qui tombe ainsi à 199 euros au lieu de 299, c’est 34% de réduction pour Prime Day. Cette machine s’articule autour d’un écran de 12 pouces avec une définition HD (1280 x 720). On trouve à l’intérieur un processeur Intel Celeron N3350 avec 4 Go de RAM et 64 Go de Stockage.

Notre avis

Ce Chromebook est le point d’entrée dans l’univers ChromeOS, attention toutefois la machine est limitée pour son écran HD seulement. À l’heure où tous les contenus sont désormais en Full HD, c’est un peu dommage. Un Chromebook est réservé aux tâches basiques ou aux budgets les plus limités.

Acer Chromebook Spin 514 à 379 euros

L’Acer ChromeBook Spin offre une dalle de 14 pouces avec une définition Full HD. L’écran possède deux particularités : il est tactile, et peut se replier à 180° pour se transformer en tablette ChromeOS de 14 pouces. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 3 3250U avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est proposé à 379 euros au lieu de 499 pendant Prime Day.

Notre avis

Ce Chromebook possède les éléments essentiels d’un bon Chromebook, à commencer par un écran Full HD. C’est le standard nécessaire pour avoir une machine dans l’air du temps. Si l’écran tactile et pivotable est toujours un plus, assurez-vous d’en avoir l’utilité sous peine de payer plus cher pour quelque chose dont vous ne vous servirez pas.

Asus Chromebook CX5500FEA à 569 euros

Assez bien doté, ce Chromebook arbore un écran de 15,6 pouces Full HD avec un processeur Intel Core i3 de 11e génération. On trouve à ses côtés 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il possède lui aussi un écran pivotable et tactile. Vous le trouverez à 569,00 euros pendant Prime Day au lieu de 699 euros habituellement.

Notre avis

C’est le Chromebook le plus performant en promotion sur Amazon et le seul avec un processeur Intel Core. Son écran Full HD est suffisant, mais gare au format 15,6 qui peut être un peu pénalisant si vous vous déplacez beaucoup avec votre laptop. Ceci étant dit, si vous cherchez de la puissance, c’est bien lui qu’il vous faut.

Acer Chromebook 314 à 249 euros

Ce Chromebook d’Acer adopte un écran 14 pouces Full HD avec un dalle IPS. Il est animé par un processeur Intel Celeron N4020 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Comme plusieurs de ses concurrents, il adopte également un écran tactile et pivotable. Comptez 249,00 euros au lieu de 369,00, c’est donc 33% de réduction pour Prime Day.

Notre avis

Assez bon marché, ce ChromeBook profite d’un écran Full HD et IPS pour un affichage au-dessus de la moyenne. Si le processeur Intel Celeron N4020 reste assez limité, il fait mieux que les générations 3xxx. C’est notre recommandation pour les budgets serrés qui cherchent un Chromebook.

Si vous cherchez un peu plus de puissance, sachez qu’il existe une version avec Intel Pentium N5030 et 8 de RAM. Encore meilleur si vous avez plus de budget à consacrer à votre ChromeBook.

HP Chromebook X360 12 et 14 pouces

Amazon accorde un rabais sur les deux versions du Chromebook X360 d’HP. Le modèle 12 pouces possède un écran HD mais IPS avec un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. Comme son nom l’indique, l’écran est tactile et pivotable. Comptez 259 euros.

Le modèle 14 pouces est un peu mieux doté avec un processeur Intel Pentium, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. L’écran reste en HD seulement. Comptez 339 euros pendant ce Prime Day 2021.

Notre avis

Ces deux Chromebook n’ont malheureusement pas énormément d’arguments pour compenser leur écran HD, même pas celui du prix. S’il est tolérable sur une diagonale de 12 pouces, c’est clairement à déconseiller sur du 14 pouces. Vous trouverez meilleures options dans cet article.

Lenovo IdeaPad 3 à 199 euros

Ce Chromebook d’entrée de gamme arbore un écran de 14 pouces HD avec un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il est proposé à 199,00 euros.

Notre avis

Comme nous le disions à propos du HP Chromebook X360, un écran HD de 14 pouces n’est pas idéal pour les yeux. Ceci étant dit, il a le mérite d’être proposé à prix plancher si vous souhaitez absolument une diagonale de 14 pouces.

Alors on choisit lequel ?

Avoir avoir examiné toutes les offres ChromeBook de Prime Day, trois machines et promos ressortent selon nous :