Bon plan : la GoPro Hero 9 est en chute libre chez AliExpress 🔥

AliExpress dévoile une promotion de folie sur la GoPro Hero 9, son tarif chute sous la barre des 300 euros à l'occasion des Offres d'été. N'attendez pas trop longtemps, cette vente flash va partir vite.

© GoPro

La GoPro Hero 9 a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e par la marque du mĂŞme nom en septembre 2020, il s’agit du dernier modèle de la gamme. Logiquement, c’est la camĂ©ra d’action qui propose les meilleures performances. Si elle pouvait encore sembler onĂ©reuse pour beaucoup, elle devient beaucoup plus accessible avec cette nouvelle offre dĂ©voilĂ©e dans le cadre des Offres d’Ă©tĂ©.

En effet, AliExpress surprend avec cette promotion de folie sur la camĂ©ra, le prix de la GoPro Hero 9 chute Ă 290 euros au lieu de 479 euros avec le coupon n618vsam30060. Pour avoir droit Ă la promotion maximale, il faut renseigner le code promo après avoir ajoutĂ© l’article Ă votre panier. En ce moment, on retrouve la camĂ©ra d’action entre 420 et 450 euros chez d’autres marchands en ligne, mais aucun n’est capable de faire aussi bien que cette remise. C’est simple, le modèle n’a jamais eu droit Ă un tel prix depuis sa sortie.

Si vous prenez la GoPro Hero 9 sur AliExpress, vous ĂŞtes livrĂ© depuis un entrepĂ´t europĂ©en. Cela assure une livraison assez rapide et sans frais supplĂ©mentaires. Si vous n’ĂŞtes pas convaincu par la camĂ©ra d’action, vous avez jusqu’Ă 20 jours pour renvoyer le produit gratuitement au marchand en ligne afin de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©.

La GoPro Hero 9, la camĂ©ra d’action de rĂ©fĂ©rence

GoPro s’illustre sur le marchĂ© des camĂ©ras d’action depuis de nombreuses annĂ©es maintenant. Il se prĂ©sente comme une rĂ©fĂ©rence dont les modèles ne sont plus Ă prĂ©senter, tout leur intĂ©rĂŞt tient dans le fait que ces appareils sont compacts et performants. Vous n’avez pas besoin de beaucoup de place pour transporter votre camĂ©ra et vos batteries plutĂ´t que de devoir porter du matĂ©riel plus lourd.

La GoPro Hero 9 se positionne comme une camĂ©ra d’action premium dans sa catĂ©gorie. Celle-ci promet un nouvel Ă©cran avant ainsi que 30% d’autonomie de plus que la version prĂ©cĂ©dente. Pour rappel, il s’agit d’un petit appareil avec un Ă©cran tactile situĂ© Ă l’arrière, on retrouve aussi un petit LCD Ă l’avant pour un aperçu en direct. L’objectif installĂ© Ă l’avant est amovible, il se place au-dessus des tiges articulĂ©es que vous pouvez utiliser avec plusieurs accessoires afin de fixer l’appareil.

Cette GoPro Hero 9 permet de rĂ©aliser des photos très apprĂ©ciables grâce Ă son capteur de 20 Mpx et son mode SuperPhoto. Cependant, tout son intĂ©rĂŞt rĂ©side dans le fait de pouvoir capturer des vidĂ©os 5K, 4K, 2.7K, 1440p ou 1080p selon vos attentes. Le mode ralenti capture 240 images par seconde pour un ralenti x8 impressionnant. La stabilitĂ© a aussi Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e pour permettre des images encore plus qualitatives mĂŞme pendant l’action. Globalement, tous les modes vous assurent de pouvoir enregistrer des vidĂ©os de qualitĂ© peu importe le contexte.

La GoPro Hero 9 se prĂ©sente comme une excellente camĂ©ra d’action. La rĂ©putation de la marque et de sa gamme d’appareils n’est plus Ă faire, elle règne en maĂ®tre dans sa catĂ©gorie depuis de nombreuses annĂ©es maintenant. Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un modèle solide dont les images sont de qualitĂ©, c’est l’objet qu’il vous faut. Surtout avec une telle promotion mise en avant sur AliExpress.

Une offre Ă saisir (vite) sur AliExpress

Cette promotion sur AliExpress est une vĂ©ritable aubaine, la GoPro Hero 9 n’a jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un tarif aussi bas depuis sa sortie sur le marchĂ©. Le marchand en ligne propose actuellement le meilleur prix possible sur la camĂ©ra d’action, le modèle le plus rĂ©cent de la gamme passe Ă 322 euros. C’est parfait pour rĂ©aliser une belle affaire sur un produit rĂ©cent dont la rĂ©putation n’est plus Ă faire.

Par contre, il faut ĂŞtre rapide pour bĂ©nĂ©ficier de cette vente flash sur la GoPro Hero 9. La camĂ©ra d’action plait beaucoup, elle s’Ă©coule très bien mĂŞme Ă son prix de base. Autant dire que l’offre mise Ă l’honneur chez AliExpress va ĂŞtre prise d’assaut, il y a des chances qu’elle disparaisse en quelques heures. Vous pouvez suivre le nombre d’unitĂ©s encore disponibles directement sur le site en temps rĂ©el. D’autre part, n’oubliez pas de renseigner le code promo avant de valider la commande afin de bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction maximale sur l’appareil.

Les Offres d’Ă©tĂ© chez AliExpress se tiennent du 21 juin au 26 juin. Ă€ cette occasion, vous avez la possibilitĂ© de profiter de nombreuses offres sur une multitude de produits, dont la GoPro Hero 9. Comme Ă son habitude, le marchand en ligne fait très fort avec des deals sur les appareils de marques asiatiques rĂ©putĂ©es comme Xiaomi, mais il ne s’arrĂŞte pas lĂ . Pensez Ă faire vite, car il s’agit d’articles populaires qui risquent bien d’ĂŞtre en rupture de stock avant la fin officielle de l’opĂ©ration sur le site.

En plus, on rappelle que la GoPro Hero 9 est expĂ©diĂ©e en quelques jours Ă peine et que vous avez droit Ă une seconde chance après l’achat. Vous avez plus de deux semaines pour effectuer un retour gratuit et vous faire rembourser Ă 100%. C’est parfait pour faire vos achats en ligne en toute sĂ©rĂ©nitĂ©, sachant que cette pĂ©riode de rĂ©tractation est valable pour tous vos achats chez le marchand.

